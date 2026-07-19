Составлено ИИ-Ассистентъ

Критика FIFA со стороны Совета Европы не является чем-то новым; до этого Совет Европы уже выражал заинтересованность в пакете реформ, разработанном FIFA, уделяя особое внимание регулированию деятельности футбольных агентов. Также ранее Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) неоднократно обращалась к Совету Европы с призывом усилить борьбу с жестокостью и насилием на футбольных матчах, предлагая меры, в том числе, обязательную идентификацию болельщиков, аналогичную российской системе Fan ID.

Основное противостояние между FIFA и другими влиятельными футбольными структурами, такими как Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), связано с планами FIFA по изменению календаря соревнований, в частности, с идеей проводить чемпионаты мира каждые два года вместо четырех. Эти планы вызвали критику со стороны UEFA и Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL), которые опасаются девальвации ценности своих собственных чемпионатов и негативного влияния на индустрию в целом. FIFPro, в свою очередь, также подала жалобу в Еврокомиссию на действия FIFA по уплотнению календаря, утверждая, что это нарушает законы Евросоюза и угрожает здоровью игроков.

Позиция Совета Европы и связанных с ним структур подчеркивает более широкую тенденцию к контролю и регулированию федераций спортивных организаций со стороны наднациональных органов. Эти процессы, включая судебные разбирательства и рассмотрения жалоб в Еврокомиссии, направлены на приведение футбольных регламентов в соответствие с общеевропейскими стандартами в области прав человека, антимонопольного законодательства и защиты прав игроков.