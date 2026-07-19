Совет Европы потребовал от FIFA новое рамочное соглашение
Под занавес чемпионата мира к атакам на Международную федерацию футбола (FIFA) присоединился Совет Европы. Его генеральный секретарь Ален Берсе обвинил структуру в подрыве целостности соревнования из-за политизированности, скандалов с расистским оттенком, а также сотрудничества с беттинговой структурой ADI Predictstreet, которая, по его мнению, открывает дорогу «мошенничеству».
В связи с этим господин Берсе потребовал от FIFA переговоров о новом «рамочном соглашении» взамен того, что она заключила с Советом Европы в 2018 году. Речь про Меморандум о взаимопонимании. В нем FIFA обязалась уважать стандарты и принципы Совета Европы, заключающиеся, в частности, в обеспечении защиты прав человека и «надлежащем управлении».
Критика FIFA со стороны Совета Европы не является чем-то новым; до этого Совет Европы уже выражал заинтересованность в пакете реформ, разработанном FIFA, уделяя особое внимание регулированию деятельности футбольных агентов. Также ранее Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) неоднократно обращалась к Совету Европы с призывом усилить борьбу с жестокостью и насилием на футбольных матчах, предлагая меры, в том числе, обязательную идентификацию болельщиков, аналогичную российской системе Fan ID.
Основное противостояние между FIFA и другими влиятельными футбольными структурами, такими как Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), связано с планами FIFA по изменению календаря соревнований, в частности, с идеей проводить чемпионаты мира каждые два года вместо четырех. Эти планы вызвали критику со стороны UEFA и Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL), которые опасаются девальвации ценности своих собственных чемпионатов и негативного влияния на индустрию в целом. FIFPro, в свою очередь, также подала жалобу в Еврокомиссию на действия FIFA по уплотнению календаря, утверждая, что это нарушает законы Евросоюза и угрожает здоровью игроков.
Позиция Совета Европы и связанных с ним структур подчеркивает более широкую тенденцию к контролю и регулированию федераций спортивных организаций со стороны наднациональных органов. Эти процессы, включая судебные разбирательства и рассмотрения жалоб в Еврокомиссии, направлены на приведение футбольных регламентов в соответствие с общеевропейскими стандартами в области прав человека, антимонопольного законодательства и защиты прав игроков.