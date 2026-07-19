СКР организовал проверку после езды подростка на самокате по мемориалу в Югорске

В Югорске (ХМАО-Югра) СКР организовал проверку информации о том, что 14-летний подросток прокатился на самокате по плите мемориального комплекса «Воинская слава» и покурил на его территории, сообщил СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Югорске организована процессуальная проверка по публикации социальных медиа о противоправных действиях подростка на мемориальном комплексе»,— говорится в сообщении. Она проводится в рамках ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Следователи проверят условия проживания и воспитания подростка, дадут правовую оценку его действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Сергачев