Иран ударил по электростанции в Кувейте второй раз за два дня

Иран ударил по электростанции и заводу по опреснению воды в Кувейте. Об этом сообщило Министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемой энергии эмирата, передает Kuwait Times. Это уже второй сообщение об атаке за последние два дня.

«В результате... иранской агрессии... станция по выработке электроэнергии и опреснению воды... подверглась нападению, что привело к возгоранию на некоторых объектах инфраструктуры станции и выходу из строя большого числа энергоблоков»,— отмечается в пресс-релизе ведомства.

По данным министерства, пожарные оперативно начали тушить пожар. Профильные ведомства оценят ущерб и вернут поврежденные блоки в эксплуатацию в ближайшее время. Власти Кувейта призвали жителей страны максимально снизить потребление электричества.

Министерство электроэнергетики Кувейта сообщало об атаке Ирана на электростанцию и опреснительную установку 18 июля. Несколько энергоблоков были отключены.