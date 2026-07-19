Иран ударил по электростанции в Кувейте второй раз за два дня
Иран ударил по электростанции и заводу по опреснению воды в Кувейте. Об этом сообщило Министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемой энергии эмирата, передает Kuwait Times. Это уже второй сообщение об атаке за последние два дня.
«В результате... иранской агрессии... станция по выработке электроэнергии и опреснению воды... подверглась нападению, что привело к возгоранию на некоторых объектах инфраструктуры станции и выходу из строя большого числа энергоблоков»,— отмечается в пресс-релизе ведомства.
По данным министерства, пожарные оперативно начали тушить пожар. Профильные ведомства оценят ущерб и вернут поврежденные блоки в эксплуатацию в ближайшее время. Власти Кувейта призвали жителей страны максимально снизить потребление электричества.
Министерство электроэнергетики Кувейта сообщало об атаке Ирана на электростанцию и опреснительную установку 18 июля. Несколько энергоблоков были отключены.
Удары Ирана по Кувейту начались после 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика стала атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, Катаре, Бахрейне и ОАЭ. МИД Кувейта назвал эти атаки «опасной эскалацией» и серьезным нарушением суверенитета страны.
Иран использовал беспилотники и баллистические ракеты для атак на различные объекты в Кувейте, включая пограничные посты, морские буровые установки, международный аэропорт, а также военные объекты США, такие как ЗРК Patriot, склады боеприпасов и военные радары. В результате этих атак страдали как военные, так и гражданские объекты. Например, в Эль-Кувейте был атакован небоскреб, в котором расположен главный офис управления социального страхования, а также были зафиксированы жертвы среди мирного населения, в том числе погиб ребенок.
Такие действия Ирана приводили к значительному ущербу инфраструктуре Кувейта и Катара. Например, в Катаре компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа из-за ударов иранских беспилотников, оценив потенциальные убытки в 20 миллиардов долларов в год. Эти атаки также стали причиной закрытия воздушного пространства над Кувейтом и перенаправления рейсов.