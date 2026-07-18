Иран ударил по топливному терминалу и электростанции в Кувейте

Корпус стражей исламской революции ударил по топливному терминалу в городе Эль-Ахмади на юге Кувейта. По версии КСИР, терминал снабжает горючим американский флот. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Пресс-служба вооруженных сил Кувейта сообщила в соцсети Х об отражении атаки иранских беспилотников. По данным министерства электроэнергии и водоснабжения страны, при ударах повреждены электростанция и опреснительная установка. Несколько энергоблоков отключены.

Авиакомпания Kuwait Airways перенесла большинство рейсов из-за ограничений в международном аэропорту Кувейта.

Иран и США возобновили обмен ударами 8 июля. Американские военнослужащие атакуют иранские объекты в Ормузском проливе и на южном побережье Ирана. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам в Иордании, Катаре, Бахрейне, Ираке и Кувейте.