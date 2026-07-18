Иран ударил по топливному терминалу и электростанции в Кувейте
Корпус стражей исламской революции ударил по топливному терминалу в городе Эль-Ахмади на юге Кувейта. По версии КСИР, терминал снабжает горючим американский флот. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Пресс-служба вооруженных сил Кувейта сообщила в соцсети Х об отражении атаки иранских беспилотников. По данным министерства электроэнергии и водоснабжения страны, при ударах повреждены электростанция и опреснительная установка. Несколько энергоблоков отключены.
Авиакомпания Kuwait Airways перенесла большинство рейсов из-за ограничений в международном аэропорту Кувейта.
Иран и США возобновили обмен ударами 8 июля. Американские военнослужащие атакуют иранские объекты в Ормузском проливе и на южном побережье Ирана. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам в Иордании, Катаре, Бахрейне, Ираке и Кувейте.
Эскалация между Ираном и США с 8 июля началась после обвинений Вашингтона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ударах по судам в Ормузском проливе. В ответ США нанесли удары по иранским военным объектам вблизи пролива, что привело к ответным атакам КСИР по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. В этот период обменов ударами президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран откажется от переговоров.
В предшествующие периоды, Кувейт уже сталкивался с иранскими атаками. Так, 28 февраля 2026 года беспилотник Ирана ударил по международному аэропорту Эль-Кувейта, причинив незначительные повреждения и ранив нескольких сотрудников. МИД Кувейта назвал эти атаки «опасной эскалацией» и «нарушением международного права», подчеркнув, что страна оставляет за собой право на ответные меры.
Иран уже атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке, включая базы в Кувейте, в ответ на удары США по иранской территории. Среди целей были ЗРК Patriot, склады боеприпасов и военные радары США в Кувейте. В частности, в начале июня 2026 года иранский Корпус стражей исламской революции заявлял об ударах по американским базам в Кувейте. Также были сообщения об уничтожении иранцами пусковых установок ракетной системы HIMARS США при ударе по Кувейту.