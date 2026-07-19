Экс-предправления КБ «Агора» Прохорову вменяют в вину мошенничество и растрату

В Москве началось слушание по делу в отношении бывшего председателя правления КБ «Агора» 42-летненго Юрия Порохова. Банкир обвиняется в растрате 25 млн руб. и мошенничестве на 11,7 млн руб. путем заключения фиктивного договора на обеспечение банка программным обеспечением, а также выдачи фальшивых кредитов. Вину он не признает.

На первом заседании гособвинение ходатайствовало о продлении срока содержания подсудимого под стражей до начала декабря 2026 года, а также ареста, наложенного в качестве обеспечительной меры на квартиру жены фигуранта. Свое требование прокурор мотивировала тем, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать судебному следствию.