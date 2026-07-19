Банкира обвинили по всей программе

В Москве началось слушание по делу в отношении бывшего председателя правления КБ «Агора» 42-летненго Юрия Порохова. Банкир обвиняется в растрате 25 млн руб. и мошенничестве на 11,7 млн руб. путем заключения фиктивного договора на обеспечение банка программным обеспечением, а также выдачи фальшивых кредитов. Вину он не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Мещанском суде столицы начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего предправления банка «Агора» Юрия Порохова. Ему вменяются в вину ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупные мошенничество и растрата). Ближайшее заседание назначено на 23 мюля.

На первом заседании гособвинение ходатайствовало о продлении срока содержания подсудимого под стражей до начала декабря 2026 года, а также ареста, наложенного в качестве обеспечительной меры на квартиру жены фигуранта. Свое требование прокурор мотивировала тем, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать судебному следствию.

Адвокат обвиняемого Андрей Орлов выступил против. Он заявил, что подзащитный обвиняется в преступлении, связанном с коммерческой деятельностью, а значит, арест не обоснован.

Защитник сослался на разъяснения Верховного суда РФ, который «ориентирует суды на более широкое применение к обвиняемым в таких случаях домашнего ареста».

Что касается ареста на квартиру, то адвокат Екатерина Ломоносова, представляющая интересы жены подсудимого, указала, что квартира является единственным жильем для семьи обвиняемого, а на подобное имущество арест по закону не налагается. Кроме того, защитники напомнили, что квартира была приобретена женщиной в 2015 году, еще до заключения брака с Юрием Пороховым, на ее личные средства. Поэтому в деле не может быть доказательств, что она приобретена на похищенные средства.

Тем не менее суд ходатайства прокурора удовлетворил. Защита заявила “Ъ”, что это решение будет обжаловано.

Уголовное дело в отношении Юрия Порохова было возбуждено Замоскворецким межрайонным следственным отделом ГСУ СКР по Москве в августе 2025 года. По версии следствия, господин Порохов, будучи председателем правления ООО «Коммерческий банк "Агора"», из корыстных побуждений заключил в апреле 2024 года с ООО ФП фиктивный договор «об оказании услуг по разработке для банка программного обеспечения, его внедрению, сопровождению и консультированию при эксплуатации».

При этом стоимость контракта оценивалась в 25 млн руб., но выполнять эти условия, как установило следствие, фирма не намеревалась.

Во втором пункте обвинения говорится, что господин Порохов способствовал заключению от имени подставных лиц четырех фиктивных кредитных договоров, благодаря чему из банка было выведено 11,7 млн руб.

Подсудимый вину не признает. Его адвокат Андрей Орлов заметил, что банк не может считаться потерпевшим в деле о растрате 25 млн руб., поскольку ранее уступил по договору цессии свое «право требования» компании ООО «ЧАЗ Содействие», заплатившей ему всю сумму, перечисленную по контракту с ФП. Между тем обращение ООО с иском к ФП в Арбитражный суд Москвы закончилось безрезультатно. Там было установлено, что деловые отношения между КБ «Агора» и ООО ФП были совершенно реальными, а условия договора полностью исполнены сторонами. Что подтверждалось актом приема-передачи от 8 октября 2024 года, по которому заказчику было передано программное обеспечение.

«И оно действительно использовалось сотрудниками банка»,— подчеркнул господин Орлов.

Реальность исполнения договорных отношений, по его мнению, подтверждалась также перепиской сторон и отчетами проверки программного обеспечения.

Что касается кредитных договоров, то адвокат Орлов указал, что они согласовывались с руководством банка. При этом не было представлено данных о том, что взятые кредиты не были погашены.

Алексей Соковнин