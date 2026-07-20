Глава Минприроды рассказал о создании инфраструктуры для обращения с отходами

С 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов общей мощностью 41,6 млн тонн в год, сообщил в интервью “Ъ” министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, это позволило снизить полигонное захоронение на 18%, уже почти 60% отходов сортируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Конечно, стране нужно больше инфраструктуры. Нужно еще порядка 400 объектов, чтобы достичь обозначенных целей»,— сказал министр. Он напомнил, что поставленная президентом цель — к 2030 году добиться полной сортировки отходов, снизить их захоронение в два раза и 25% вовлекать во вторичный оборот.

Для достижения этого регионам предложены меры поддержки: льготное финансирование за счет облигаций «Регионального экологического оператора», концессионные соглашения с регионами с низкой бюджетной обеспеченностью, механизм льготного лизинга спецтехники.

Подробнее — в интервью Александра Козлова “Ъ”.

Отдел экономики