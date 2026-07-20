Глава Минприроды рассказал о создании инфраструктуры для обращения с отходами
С 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов общей мощностью 41,6 млн тонн в год, сообщил в интервью “Ъ” министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, это позволило снизить полигонное захоронение на 18%, уже почти 60% отходов сортируется.
Александр Козлов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Конечно, стране нужно больше инфраструктуры. Нужно еще порядка 400 объектов, чтобы достичь обозначенных целей»,— сказал министр. Он напомнил, что поставленная президентом цель — к 2030 году добиться полной сортировки отходов, снизить их захоронение в два раза и 25% вовлекать во вторичный оборот.
Для достижения этого регионам предложены меры поддержки: льготное финансирование за счет облигаций «Регионального экологического оператора», концессионные соглашения с регионами с низкой бюджетной обеспеченностью, механизм льготного лизинга спецтехники.
Подробнее — в интервью Александра Козлова “Ъ”.
Цели по полному уходу от полигонного захоронения, сортировке и вовлечению отходов во вторичный оборот к 2030 году были поставлены президентом России. В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», утверждённого в январе 2022 года вице-премьером Викторией Абрамченко, предусмотрены меры по сокращению образования отходов, созданию инфраструктуры для вторичной переработки и стимулированию использования вторичных ресурсов. На федеральном уровне также планируется создать экопромышленные парки и экотехнопарки для переработки отходов и выпуска продукции из вторсырья, управляющие компании которых смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными для индустриальных парков.
Реализация «мусорной реформы», стартовавшей в 2019 году, сталкивается с рядом проблем, среди которых нехватка контейнерных площадок и спецтехники. Несмотря на заявления Минприроды о решении проблем, в конце 2024 года вице-премьер Виктория Абрамченко критиковала ход реформы в Сибирском федеральном округе, где объем утилизируемых ТКО был значительно ниже средних российских показателей. Также в конце 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о нехватке 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники, назвав реформу «деградацией и регрессом».
Необходимо отметить, что в 2025 году Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий сроки действия временных мусорных полигонов, которые должны были быть закрыты до конца 2025 года. Авторы законопроекта ссылались на режим контртеррористической операции, затрудняющий строительство мусорной инфраструктуры, а также на увеличение транспортных расходов, рост затрат на сортировку и переработку. На заседании Госдумы обсуждались претензии к реализации «мусорной реформы» в целом, а также указывалось, что без принятия срочных мер регионы будут «загнаны в тупик».