Колумбия готовится к правому повороту после выборов
Колумбия готовится к резкой смене политической ориентации: с левого фланга на крайне правый. 20 июля — в День независимости страны — новый состав Конгресса проведет первое заседание, после чего 7 августа состоится инаугурация победителя президентских выборов — 47-летнего Абелардо де ла Эсприэльи, почитателя Дональда Трампа.
В окружении крайне правого политика уже готовят демонтаж наследия первого и пока единственного левого президента Густаво Петро и грозят ему судом. Тот, в свою очередь, назвал июньские выборы мошенническими и объявил 20 июля днем всеобщей мобилизации колумбийских левых перед лицом «крайне правой угрозы».
Победа Абелардо де ла Эсприэльи и откат Колумбии к правому политическому курсу укрепляют общую тенденцию в Латинской Америке. Ранее схожие "правые повороты" произошли в Гондурасе и Чили, также была предполагаемая победа Кейко Фухимори в Перу. Вероятный успех крайне правых политиков, вероятно, позитивно воспринимается Вашингтоном; госсекретарь США Марко Рубио открыто приветствовал подъем консерватизма в Южной Америке, упомянув прошлогоднюю победу Хавьера Милея в Аргентине и недавнее избрание президента-правоцентриста в Боливии после 20 лет социалистического правления. Если де ла Эсприэлья придержится своих предвыборных обещаний, то Колумбия уйдет от "плана полного мира" Густаво Петро, предусматривающего переговоры с преступными группировками, и вернётся к полномасштабной борьбе с ними и наркокартелями.