Колумбия готовится к правому повороту после выборов

Колумбия готовится к резкой смене политической ориентации: с левого фланга на крайне правый. 20 июля — в День независимости страны — новый состав Конгресса проведет первое заседание, после чего 7 августа состоится инаугурация победителя президентских выборов — 47-летнего Абелардо де ла Эсприэльи, почитателя Дональда Трампа.

В окружении крайне правого политика уже готовят демонтаж наследия первого и пока единственного левого президента Густаво Петро и грозят ему судом. Тот, в свою очередь, назвал июньские выборы мошенническими и объявил 20 июля днем всеобщей мобилизации колумбийских левых перед лицом «крайне правой угрозы».