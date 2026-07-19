В понедельник, 20 июля, экс-мэр Манчестера и новый лидер лейбористов Энди Бернем займет кресло британского премьера. Политик уже начал перевозить свои вещи на Даунинг-стрит, 10 и должен будет представить членов своего кабинета. Состав кабмина пока остается загадкой, как и будущий внешнеполитический курс страны. Господин Бернем старательно избегает этой темы в своих выступлениях, единственные заявленные ориентиры — усиление давления на Израиль и продолжение поддержки Украины.

С того момента, как Кир Стармер 22 июня объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра, а Энди Бернема назвали его естественным преемником, фамилии тех или иных видных лейбористов как будущих обладателей министерских портфелей регулярно всплывали в СМИ со ссылкой на источники.