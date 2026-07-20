Минприроды РФ

14 августа 1996 года на базе Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, Роскомгеологии и Роскомвода было образовано Министерство природных ресурсов. 12 мая 2008 года указом президента оно преобразовано в Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды России); положение о министерстве утверждено постановлением правительства в 2015 году.

Ведомство формирует государственную политику и регулирование в сфере природопользования, охоты, гидрометеорологии, экологического мониторинга, отходов, охраны воздуха, особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы. Координирует деятельность пяти ведомств, а также обеспечивает международные обязательства в своей сфере.

В 2025 году Минприроды с подведомственными службами и агентствами обеспечили доходы бюджета в размере 162 млрд руб., перевыполнив план на 39,8 млрд. Сборы за негативное воздействие на окружающую среду в том же году достигли 23,32 млрд руб., экологические сборы — 21,7 млрд руб.