Александр Александрович Козлов

Родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. Окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве города Москвы по специальности «юриспруденция» (2003).

С 2000 года работал в ООО «Амурский уголь». В 2007 году возглавил филиал ЗАО «Русский уголь» в городе Гуково Ростовской области, в 2008-м — филиал ОАО «Русский уголь» в Благовещенске Амурской области. В 2009–2010 годах занимал должность гендиректора ООО «Амурский уголь».

С февраля 2011 года — первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, в декабре того же года стал министром жилищно-коммунального хозяйства региона. В 2014 году избран мэром Благовещенска (38,68% голосов), год спустя указом президента назначен врио губернатора Амурской области. 20 сентября 2015 года был избран губернатором (50,64%).

В 2018 году занял должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. В 2020-м назначен министром природных ресурсов и экологии РФ.