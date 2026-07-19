Обвиняемый в заказе убийства бизнесмена в Москве в 2000 году не пришел в суд
Как узнал «Ъ», Тушинский суд Москвы приостановил рассмотрение дела Льва Тима, которого обвиняют в заказном убийстве предпринимателя, совершенном в 2000 году. Процесс остановили после того, как подсудимый не явился в суд, и его местонахождение оказалось неизвестным.
По версии следствия, речь идет об убийстве Альберта Кантемирова, с которым Тим тогда встречался в столичном районе Митино. Следователи считают, что конфликт возник из-за долга, а во время встречи сопровождавшие Тима люди открыли огонь по автомобилю предпринимателя.
Это дело долго оставалось нераскрытым, но в 2023 году следователи объявили о задержании Тима и еще одного предполагаемого участника нападения. В 2024 году присяжные оправдали Тима, однако прокуратура добилась отмены приговора из-за нарушений, допущенных в ходе процесса.
Апелляция направила материалы на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Сейчас разбирательство заморожено, а защита обжаловала отмену оправдательного приговора в кассации.
Подробнее — в материале «Ъ» «Оправданный скрылся от суда».
Практика долгих или повторных судебных разбирательств по делам о заказных убийствах не нова. Так, в феврале 2025 года Седьмой кассационный суд в Челябинске во второй раз отменил оправдательный приговор Насими Мамедову, который обвинялся в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году, и направил дело на новое рассмотрение.
В других случаях правосудие также настигает спустя много лет. Например, в 2025 году раскрыто заказное убийство предпринимателя в Ессентуках, совершенное 24 года назад. В 2022 году Красноярский суд приговорил к длительному сроку заказчика убийства собственника компаний, произошедшего в 2013 году. Заказчик скрывался и был задержан на Украине в 2020 году.