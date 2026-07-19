Обвиняемый в заказе убийства бизнесмена в Москве в 2000 году не пришел в суд

Как узнал «Ъ», Тушинский суд Москвы приостановил рассмотрение дела Льва Тима, которого обвиняют в заказном убийстве предпринимателя, совершенном в 2000 году. Процесс остановили после того, как подсудимый не явился в суд, и его местонахождение оказалось неизвестным.

По версии следствия, речь идет об убийстве Альберта Кантемирова, с которым Тим тогда встречался в столичном районе Митино. Следователи считают, что конфликт возник из-за долга, а во время встречи сопровождавшие Тима люди открыли огонь по автомобилю предпринимателя.

Это дело долго оставалось нераскрытым, но в 2023 году следователи объявили о задержании Тима и еще одного предполагаемого участника нападения. В 2024 году присяжные оправдали Тима, однако прокуратура добилась отмены приговора из-за нарушений, допущенных в ходе процесса.

Апелляция направила материалы на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Сейчас разбирательство заморожено, а защита обжаловала отмену оправдательного приговора в кассации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оправданный скрылся от суда».