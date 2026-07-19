Оправданный скрылся от суда

В Москве приостановлен процесс по делу об убийстве, совершенном в Москве более четверти века назад. Тогда киллеры расстреляли предпринимателя из-за долга. СКР обвинил в организации преступления Льва Тима, однако присяжные его в прошлом году оправдали. Прокуратура сумела добиться отмены приговора, но на повторный процесс фигурант уже не явился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Тушинский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению по существу уголовного дела Льва Тима, обвиняемого в убийстве, совершенном по найму по предварительному сговору группой лиц (п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председательствующий Андрей Курахтанов был вынужден приостановить процесс из-за неявки подсудимого. «Обвиняемый скрылся, и место его пребывания неизвестно»,— соответствующая запись появилась и в базе данных суда.

Это уголовное дело должно было быть рассмотрено повторно, причем речь в нем идет о преступлении, совершенном в 2000 году в столичном микрорайоне Митино. Там состоялась встреча старых знакомых — предпринимателя Альберта Кантемирова, занимавшегося поставками спиртного в столицу из Северной Осетии, и Льва Тима, который тогда носил имя Руслана Темирова. По версии следствия, последний задолжал Кантемирову крупную сумму в валюте. Долг постепенно выплачивался, и на очередной встреча должна была состояться передача денег. Однако все пошло не по планам господина Кантемирова, приехавшего в Митино в сопровождении брата и друга. Заемщик также приехал не один, и двое его спутников сразу же открыли огонь из пистолетов по машине Кантемирова.

Причем один из стрелков вел огонь «по-македонски» — с двух рук одновременно.

Альберт Кантемиров был ранен и попытался убежать, но был добит контрольным выстрелом в голову. Его брат и друг спаслись.

Преступление числилось нераскрытым до июля 2023 года, когда следователи ГСУ СКР по Москве сообщили, что благодаря новым технологиям сумели выйти на подозреваемых. Были задержаны сменивший имя и фамилию Лев Тим, работавший тогда начальником отдела трудового контроля московского ювелирного завода «Моя москвичка», и один из предполагаемых стрелков — работавший водителем уроженец Кабардино-Балкарии Эльдар Атабиев (третий фигурант умер еще в 2010 году).

Лев Тим и Эльдар Атабиев, ранее успевший получить срок за самоуправство (ст. 330 УК РФ) при выбивании долгов, свою вину категорически отрицали. По некоторым данным, они пытались свалить вину на третьего участника встречи. Их адвокаты не раз пытались добиться прекращения уголовного преследования подзащитных по сроку давности.

Дело в отношении Тима-Темирова дошло до суда в 2024 году (разбирательство в отношении другого фигуранта ведется отдельно). Однако присяжные признали предпринимателя невиновным в убийстве (обвинение в незаконном обороте оружия — ст. 222 УК РФ — было снято ранее по сроку давности), 1 августа прошлого года суд вынес оправдательный приговор.

Прокуратура опротестовала судебное решение. Гособвинение ссылалось на допущенные нарушения, немотивированный отвод ряда кандидатов в присяжные заседатели, что повлияло не легитимность самой коллегии. «Стороной защиты умышленно создавались условия для формирования предубежденности присяжных и ставились под сомнения доказательства со стороны обвинения с точки зрения их допустимости»,— заявил в апелляционной инстанции Мосгорсуда представитель прокуратуры. По его словам, был нарушен и принцип состязательности сторон перед присяжными.

Отдельно отмечалось, что заседатели «пользовались телефонами и фактически не слушали происходящее в ходе судебного следствия», а председательствующий «не реагировал» на данный факт.

Также упоминалось, что подсудимый рассказывал присяжным, что ему якобы угрожали в СИЗО, требуя признать вину в убийстве.

Мосгорсуд в итоге оправдательный приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение в тот же Тушинский райсуд, но в ином составе судей. Апелляционная инстанция при этом отметила содержавшиеся в материалах первого процесса недопустимые формулировки, такие, например, как «разборки», «застрелили как курицу» и т. п.

Суд упомянул и характеристику Льва Тима как «бесхребетного», которую использовала защита, чтобы доказать, что он не мог быть заказчиком убийства.

Пока процесс приостановлен, защита фигуранта обжаловала решение апелляционной инстанции Мосгорсуда об отмене оправдательного приговора. В кассации дело к слушанию еще не назначено. Получить оперативно комментарий адвокатов Льва Тима о его местонахождении и отношению к обвинению “Ъ” не удалось.

Сергей Сергеев