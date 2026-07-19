Ирак и Сирия восстановят нефтепровод в обход Ормузского пролива

Ирак и Сирия заключили соглашение о восстановлении трубопровода Киркук—Банияс, который позволит транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Это произошло на саммите Торговой палаты США в Вашингтоне, посвященном американским инвестициям в Ирак, сообщает CNBC. Соглашение подписали глава иракской энергетической компании Basra Oil Company Басем Абдуль Карим Наср и глава сирийской Syrian Petroleum Company Юсеф Каблави.

Речь идет о трубопроводе, соединяющем северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс. Этот трубопровод, по которому можно транспортировать до 700 тыс. баррелей нефти в день, был построен в 1952 году, но закрыт с 2003 года, когда он получил повреждения во время американского вторжения в Ирак.

Ранее в июле агентство Bloomberg сообщало, что США ведут переговоры о строительстве или восстановлении трубопровода, который позволит транспортировать нефть из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. Из-за блокировки пролива во время войны США с Ираном Ираку, для которого Ормуз является основным путем транспортировки, пришлось с февраля сократить производство нефти более чем на 50%.

Яна Рождественская