Подрядчиков ГУСС Минобороны судят за взятку и мошенничество

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дела, связанные с мошенничеством и взятками при выполнении государственного оборонного заказа, регулярно фигурируют в судебной практике. Например, в феврале 2025 года был арестован бывший начальник военного представительства Минобороны в Ростовской области по подозрению в хищении средств при выполнении гособоронзаказа и получении взятки за завышение цен на подшипники. В марте 2026 года ТАСС сообщал об аресте бывшего замдиректора по закупкам и логистике концерна «Калашников» по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа и срыве контрактов на поставку средств защиты для Минобороны РФ. Также в Петербурге расследуется дело о взятках в рамках гособоронзаказа на 22,5 млн рублей, где должностное лицо получало вознаграждение за ослабление контроля и преференции при исполнении государственных контрактов в период с 2018 по 2023 год.

Подобные дела часто связаны с коррупционными схемами, когда должностные лица злоупотребляют полномочиями, получают взятки и совершают мошенничество. Как показывают другие кейсы, обвиняемые могут оспаривать квалификацию своих действий, пытаясь переквалифицировать обвинение на более мягкое, например, с получения взятки в особо крупном размере на мошенничество. Так, в одном из случаев, генерал оспаривал квалификацию своих действий как взяточничество, настаивая на том, что это должно быть расценено как мошенничество.

В некоторых ситуациях, как например, в деле бывшего замглавы "Спецстроя" Александра Мордовца, суд может смягчить наказание бизнесмену, переложив всю сумму ущерба на должностное лицо. Это указывает на особую ответственность должностных лиц в коррупционных схемах. При этом доказательная база в таких делах часто строится на показаниях ключевых свидетелей или добровольно сообщивших о преступлениях, которые могут быть освобождены от уголовной ответственности.