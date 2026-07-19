Аферу прибило к причалу

Суд в Москве приступил к рассмотрению дела бывших гендиректора компании «Новатех» Алексея Червякова и его советника Кирилла Огольцова. Они обвиняются в даче взятки экс-заместителю начальника филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Минобороны Дмитрию Таксиди. Господину Червякову, недавно уже осужденному за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, также вменяют в вину мошенничество при осуществлении работ на объекте в Новороссийске, причинившее ущерб на сумму более 170 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы 15 июля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гендиректора тюменской компании «Новатех» Алексея Червякова и его бывшего советника Кирилла Огольцова. Обоим инкриминируется дача взятки (ст. 291 УК РФ), подсудимому Червякову — еще и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фабула уголовного дела, которое в декабре прошлого года возбудило дислоцированное в Ростове-на-Дону военное следственное управление СКР по Южному военному округу, связано со строительством в интересах Минобороны объекта под названием «Западный мол с топливным причалом в геопорту Новороссийска». Контракт на проведение работ между военным ведомством и генподрядчиком в лице Военно-строительной компании (ВСК) в рамках гособоронзаказа был заключен в конце декабря 2018 года. Ровно через три года ВСК для «завершения строительно-монтажных работ» в качестве субподрядчика привлекла ФГУП ГУСС, которому в рамках контракта было выделено 2,3 млрд руб.

По версии следствия, занимавший в то время должность заместителя начальника по строительству новороссийского филиала ФГУП Дмитрий Таксиди решил подзаработать на поставках металлического строительного шпунта, предназначенного для удержания грунта от осыпания. Для этого в 2022 году якобы по указанию первого замгендиректора ФГУП ГУСС Виктора Школыка господин Таксиди вместо открытого конкурса организовал «закрытый запрос» для заранее определенного победителя, которым стал «Новатех».

Именно с этой компанией был заключен договор на поставку 2,6 тыс. тонн шпунта на 614,2 млн руб.

Сам «Новатех» возможностями для исполнения заказа не обладал и поэтому привлек в качестве соисполнителя ООО «Петростальконструкция». Однако выпускаемая этой фирмой продукция не соответствовала описанным в контракте техническим условиям. Дмитрий Таксиди и его предполагаемые сообщники нашли выход из положения: как говорится в деле, «злоупотребляя своими служебными полномочиями при выполнении гособоронзаказа», они внесли изменения в проектную документацию, подогнав их под характеристики продукции, выпускаемой «Петростальконстукцией». Тем самым, по версии следствия, государству был нанесен ущерб на сумму более 174 млн руб.

Кроме того, за лоббирование интересов компании «Новатех» Дмитрий Таксиди, как считают в СКР, затребовал с ее руководителя 1 млн руб. В противном случае военный чиновник пообещал, что дело может дойти до штрафных санкций и разрыва контракта в одностороннем порядке. Как установило следствие, запрошенную сумму Алексей Червяков передал Дмитрию Таксиди через своего советника Кирилла Огольцова в Москве в сентябре 2023 года. По некоторым данным, именно последний написал явку с повинной, с чего и началось расследование.

Поэтому, по данным “Ъ”, в суде защита обвиняемого Огольцова намерена добиваться прекращения его уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.

Самому Дмитрию Таксиди инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «а», «б» ч. 3 ст. 285.4 УК РФ). После очных ставок с Кириллом Огольцовым в мае 2026 года был задержан и по ходатайству следствия, как ранее и Дмитрий Таксиди, арестован Железнодорожным райсудом Ростова-на-Дону Виктор Школык. Он обвиняется в превышении должностных полномочий в составе организованной группы, повлекшем тяжкие последствия (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Отметим, что в феврале 2026 года бывший гендиректор «Новатеха» Алексей Червяков был осужден Головинским судом Москвы в особом порядке на три года по схожему делу за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Защита фигурантов от комментариев воздержалась.

Олег Рубникович