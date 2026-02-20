Доверяй и почти не проверяй

США готовы заключить с Саудовской Аравией многомиллиардную сделку по мирному атому без жестких ограничений на ее ядерную программу, на которых ранее настаивал сам Вашингтон. Об этом стало известно из доклада Белого дома американскому Конгрессу. Ранее США выступали против того, чтобы страны, в которых они строят АЭС, могли сами обогащать уран и перерабатывать отработавшее топливо. Теперь же администрация Дональда Трампа, заинтересованная в заключении с Эр-Риядом выгодных контрактов, свои требования смягчила. Эксперты видят в этом риски, поскольку Саудовская Аравия ранее не исключала создания ядерного оружия.

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Об изменении подходов Белого дома к готовящейся ядерной сделке с Саудовской Аравией стало известно из закрытого доклада, представленного несколько недель назад администрацией США Конгрессу. Обзор был представлен законодателям в развитие недавнего заявления Дональда Трампа, объявившего, что новое соглашение с Эр-Риядом приведет к «многолетнему многомиллиардному партнерству в области ядерной энергетики» с выгодой для американских компаний.

Белый дом обязан заранее в деталях информировать Конгресс о готовящихся так называемых «Соглашениях 123» о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Документ попал в распоряжение экспертов американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA), которые, изучив его, пришли к выводу, что cоглашение создает риски распространения ядерного оружия.

«Ставит ли Трамп под угрозу усилия по нераспространению, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве в ядерной области с Саудовской Аравией? Из доклада Конгрессу следует, что да»,— говорится в комментарии программного директора ACA Келси Дейвенпорт.

Проект сделки с Эр-Риядом допускает, что саудовцы смогут частично сами заниматься обогащением урана и переработкой отработавшего ядерного топлива и при этом не будут обязаны брать на себя дополнительные обязательства по проверкам со стороны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках специального протокола.

«Это увеличивает риски того, что Эр-Рияд в будущем сможет использовать свою мирную ядерную программу в оружейных целях, и противоречит тому, на чем ранее последовательно настаивали лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе»,— предупредила Келси Дейвенпорт. Ассоциация по контролю над вооружениями призывает Конгресс не допустить заключения сделки с Саудовской Аравией без внесения в ее текст изменений.

Саудовская Аравия уже много лет как интересуется мирным атомом. В ближайшие годы власти королевства хотели бы построить атомную электростанцию с 2 реакторами, а в перспективе иметь до 16 реакторов. Для Эр-Рияда это важно как с точки зрения престижа, так и с точки зрения его растущих потребностей в электроэнергии и желания иметь альтернативу нефти. Но с подрядчиком/подрядчиками страна никак не определится, изучая варианты, предлагаемые ключевыми игроками — США, Россией, Китаем, Францией и Южной Кореей.

Американские компании очень хотели бы получить соответствующие контракты. Этого активно добивается и Белый дом.

Как сказано в его докладе Конгрессу, администрация Дональда Трампа считает важным недопущение заключения сделки между Саудовской Аравией и «стратегическими конкурентами» США (читай, Россией и Китаем), поскольку это «подорвало бы интересы национальной безопасности Соединенных Штатов на десятилетия вперед».

В Саудовской Аравии расположено несколько американских военных баз, и поэтому Вашингтон настаивает на том, что энергетическая безопасность страны касается его напрямую. В то же время Белый дом в докладе Конгрессу не скрывает, что при помощи строительства реакторов в тех или иных странах в целом добивается «расширения своего влияния» на них за пределами сферы энергетики.

Однако до недавнего времени как республиканские, так и демократические администрации в Белом доме настаивали при заключении «Соглашений 123» на жесткой трактовке предусмотренного Договором о нераспространении ядерного оружия права государств на мирный атом, подразумевая, что это право распространяется лишь на наличие в той или иной стране атомных электростанций, но не означает, что власти этих стран должны сами иметь доступ к чувствительным технологиям ядерного топливного цикла. В готовящейся сделке с Саудовской Аравией таких требований нет.

В рамках обновленного проекта ядерного соглашения Штаты готовы помогать Эр-Рияду с обогащением урана и переработкой топлива, но при этом детально не контролировать его атомный проект.

Нет в готовящейся сделке впервые и пункта об обязательном подписании дополнительного протокола МАГАТЭ о расширенном режиме проверок — вместо этого США готовы заключить с Саудовской Аравией некое двустороннее соглашение об инспекциях. По утверждению составителей документа, эта мера якобы полностью исключит риски распространения военно-ядерных технологий.

Однако из доклада следует, что США смогут проверять только некоторые саудовские объекты — в отличие от доппротокола МАГАТЭ, предусматривающего обширные инспекции. Кроме того, неясно, что будет, если США вдруг обнаружат на саудовских объектах подозрительную активность. У МАГАТЭ между тем для такого сценария есть транспарентный для международного сообщества набор мер.

До сих пор требования США к странам, в которых они строили АЭС, считались наиболее строгими. Так, кроме них, никто более не настаивал на полном отказе от обогащения урана и переработки топлива в качестве условия для сотрудничества. Теперь, судя по докладу Белого дома Конгрессу, они готовы впервые снизить собственную планку до уровня других стран—ядерных поставщиков.

Консультант ПИР-центра Леонид Цуканов в беседе с “Ъ” так объяснил подоплеку изменения позиции Вашингтона: «Одна из основных причин — стремление США взять зарождающийся саудовский атомный проект под свою опеку, тем более что на пятки Вашингтону здесь наступают Россия и Китай. Уступка продиктована временем — переговоры между США и КСА на ядерном треке идут уже несколько лет, но никак не приводят к реальному результату».

Власти Саудовской Аравии, напомнил он, давно настаивают на том, что у страны есть достаточные технические, научные и экономические возможности, чтобы развивать полный ядерный топливный цикл без оглядки на ограничения внешних партнеров. Подписание типового «Соглашения 123» с США шло бы вразрез с этой позицией.

«Более того, после смены администрации Белого дома часть политических стимулов (например, ослабление требований к саудовскому ядерному проекту в обмен на нормализацию отношений КСА с Израилем) были выведены из повестки, что снизило общую мотивацию Эр-Рияда идти Вашингтону на уступки»,— добавил эксперт.

Леонид Цуканов согласен с тем, что ситуация вызывает озабоченность прежде всего из-за специфики страны, с которой США хотят заключить сделку.

Власти Саудовской Аравии ранее не раз отрыто предупреждали, что пойдут по пути создания ядерного оружия, если оно появится у Ирана.

«Ослабление входных требований формирует дополнительные нераспространенческие риски. В том числе повышает риск создания Эр-Риядом ядерного оружия (пусть и не в ближайшей перспективе). Хотя саудовские элиты и не демонстрируют реальной мотивации к такому шагу, увеличенное пространство для маневра вполне может сыграть им на руку в этом вопросе»,— допускает он.

«Не менее, а, возможно, и более значимой проблемой станет восприятие факта ослабления контроля другими ближневосточными игроками»,— подчеркивает эксперт. С учетом характерной для Ближнего Востока атмосферы взаимного недоверия соседи Саудовский Аравии будут, по его мнению, трактовать любые неоднозначные шаги королевства на ядерном треке как признак перевода атомной программы на военные рельсы.

«И, как следствие, принимать меры по купированию угрозы. Это, в свою очередь, создает риск ускорения технологической гонки в регионе, особенно в части развития систем доставки и иных технологий, смежных с оружейными»,— предупреждает собеседник “Ъ”.

