Республиканцы пытаются экстренно выделить новые средства на войну с Ираном

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ранее, 29 апреля 2026 года, исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джей Херст сообщил на заседании Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей, что на военную операцию в Иране уже потрачено $25 млрд. Отмечалось, что большая часть этих средств ушла на боеприпасы, а также на замену оборудования. При этом независимые эксперты оценивали расходы к началу апреля в $30 млрд, а глава Сенатского большинства Джон Тун говорил о ежедневных тратах в $900 млн.

Значительные траты на боеприпасы подтверждались и ранее: так, в первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал на них $5,6 млрд. Это вызвало тревогу в Конгрессе по поводу скорости истощения запасов вооружений. Уже 14 мая 2026 года ABC News сообщало, что Пентагон столкнулся с дефицитом бюджета в размере от $4 млрд до $6 млрд, основными причинами которого назывались расходы на войну с Ираном и расширение миссии по обеспечению безопасности южной границы США.

В целом, к 16 июля 2026 года американские военные израсходовали в Иране $29 млрд. Военные аналитики отмечают, что вооруженным силам США потребуется не менее четырех лет для пополнения запасов вооружений до довоенного уровня, при условии выделения Конгрессом необходимых средств, в противном случае этот срок может увеличиться. Только к июню 2026 года было выпущено около 13 тысяч боеприпасов, израсходовано более половины ракет Patriot и свыше 45% высокоточных ударных ракет.

Ранее Сенат США уже пытался ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. 23 июня 2026 года Сенат одобрил резолюцию, направленную на блокирование действий американских военных против Ирана. Несмотря на декларативный характер этой резолюции, она усиливает позиции противников иранской кампании и дальнейших трат на неё.