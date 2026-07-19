Республиканцы пытаются экстренно выделить новые средства на войну с Ираном
В ближайшие дни республиканцы в Конгрессе попытаются закрыть дыру в оборонном бюджете США, которая образовалась из-за непредвиденных трат на войну с Ираном. Как отмечает телеканал NBC News, средства нужны срочно, поскольку у Пентагона заканчиваются деньги. Высокопоставленные военные объяснили, что «дефицит возник из-за того, что Пентагон не смог предвидеть стоимость войны и других операций».
По оценкам американских СМИ, военному ведомству в ближайшее время потребуется до $100 млрд, иначе уже в этом месяце придется урезать расходы. На этом фоне в Конгрессе растет недовольство иранской кампанией как среди демократов, так и среди республиканцев, которые не торопятся выделять средства на крайне непопулярную операцию.
Ранее, 29 апреля 2026 года, исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джей Херст сообщил на заседании Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей, что на военную операцию в Иране уже потрачено $25 млрд. Отмечалось, что большая часть этих средств ушла на боеприпасы, а также на замену оборудования. При этом независимые эксперты оценивали расходы к началу апреля в $30 млрд, а глава Сенатского большинства Джон Тун говорил о ежедневных тратах в $900 млн.
Значительные траты на боеприпасы подтверждались и ранее: так, в первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал на них $5,6 млрд. Это вызвало тревогу в Конгрессе по поводу скорости истощения запасов вооружений. Уже 14 мая 2026 года ABC News сообщало, что Пентагон столкнулся с дефицитом бюджета в размере от $4 млрд до $6 млрд, основными причинами которого назывались расходы на войну с Ираном и расширение миссии по обеспечению безопасности южной границы США.
В целом, к 16 июля 2026 года американские военные израсходовали в Иране $29 млрд. Военные аналитики отмечают, что вооруженным силам США потребуется не менее четырех лет для пополнения запасов вооружений до довоенного уровня, при условии выделения Конгрессом необходимых средств, в противном случае этот срок может увеличиться. Только к июню 2026 года было выпущено около 13 тысяч боеприпасов, израсходовано более половины ракет Patriot и свыше 45% высокоточных ударных ракет.
Ранее Сенат США уже пытался ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. 23 июня 2026 года Сенат одобрил резолюцию, направленную на блокирование действий американских военных против Ирана. Несмотря на декларативный характер этой резолюции, она усиливает позиции противников иранской кампании и дальнейших трат на неё.