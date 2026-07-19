Трамп призвал сенаторов включить Иран в законопроект об антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцам в Сенате следует дополнить законопроект о санкциях против России ограничительными мерами в отношении Ирана. По его мнению, именно такое расширение документа соответствует замыслу покойного сенатора Линдси Грэма, который был одним из авторов инициативы.
Дональд Трамп
Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters
«Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что хотел сделать Линдси, и это должно было произойти»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, над которым сенатор Линдси Грэм работал до своей смерти. Дональд Трамп заявил о готовности поддержать законопроект, который был задуман покойным сенатором как набор «адских санкций против России». Назвав вероятность его подписания высокой, господин Трамп сообщил, что может сделать это «в честь Линдси». Принятие законопроекта станет первым случаем, когда Конгресс даст главе Белого дома право использовать торговые тарифы как геополитическое оружие.
Подробнее — в материале «Ъ» «Теорема Грэма».
Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), будучи одним из ключевых авторов законопроекта об антироссийских санкциях, последовательно выступал за усиление давления на Россию. Он предлагал ввести пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. Грэм продвигал идею, что подобные меры позволят США склонить Россию к компромиссу и приблизить мирное урегулирование украинского конфликта, а также подтолкнуть Владимира Путина к мирным переговорам. Изначально законопроект рассматривался как "непроходной" из-за его радикализма и нежелания Дональда Трампа портить отношения с Россией.
Параллельно Линдси Грэм был известен своим "ястребиным" отношением к Ирану. Он призывал к давлению на страну, указывая на ее возможное участие в нападении "Хамаса" на Израиль. В прошлом году Грэм активно выступал за помощь иранским протестующим, заявляя, что "помощь уже в пути", и отмечал, что президент Трамп также готов поддержать Иран в стремлении обрести свободу. Он даже высказывал мнение, что США следовало бы нанести удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам, хотя позднее призвал Израиль не уничтожать нефтяную инфраструктуру Ирана, чтобы иранский народ мог построить новую жизнь после свержения "режима аятоллы".
Дональд Трамп, в свою очередь, ранее обещал уничтожить электростанции и мосты Ирана ради переговоров, а также пригрозил властям Ирана применить силу в случае возобновления ядерной программы. Он также рассматривал возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Эти заявления Трампа и позиция Линдси Грэма формируют контекст для предложения о включении Ирана в новый пакет санкций.