Трамп призвал сенаторов включить Иран в законопроект об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцам в Сенате следует дополнить законопроект о санкциях против России ограничительными мерами в отношении Ирана. По его мнению, именно такое расширение документа соответствует замыслу покойного сенатора Линдси Грэма, который был одним из авторов инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что хотел сделать Линдси, и это должно было произойти»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, над которым сенатор Линдси Грэм работал до своей смерти. Дональд Трамп заявил о готовности поддержать законопроект, который был задуман покойным сенатором как набор «адских санкций против России». Назвав вероятность его подписания высокой, господин Трамп сообщил, что может сделать это «в честь Линдси». Принятие законопроекта станет первым случаем, когда Конгресс даст главе Белого дома право использовать торговые тарифы как геополитическое оружие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теорема Грэма».