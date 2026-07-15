Теорема Грэма

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность одобрить антироссийский законопроект Конгресса — детище покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Назвав вероятность его подписания высокой, Трамп сообщил, что может сделать это «в честь Линдси». Принятие законопроекта станет первым случаем, когда Конгресс даст главе Белого дома право использовать торговые тарифы как геополитическое оружие. Сделав еще один демонстративный шаг навстречу сторонникам прежней политики давления на Россию, президент Трамп, впрочем, сохранит интригу по главному вопросу о том, воспользуется ли он в итоге полученным карательным инструментом против Москвы и ее торговых партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

О готовности поддержать законопроект Конгресса США, который изначально был задуман покойным сенатором Линдси Грэмом как набор «адских санкций против России», президент Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. «Есть хороший шанс, что это будет сделано»,— сообщил Трамп, не поскупившись на теплые слова в адрес покойного американского политика, который до своей скоропостижной смерти 11 июля был самым заметным русофобом в Вашингтоне, включенным в список террористов и экстремистов в РФ.

«Знаю, что этого очень хотел Линдси. Мы это рассматриваем. Это в честь Линдси. Это было его детище. Он этого хотел больше всего»,— пояснил Дональд Трамп.

Впрочем, впервые публично подтвердив достоверность появившихся ранее утечек о том, что он уже принял принципиальное решение поддержать антироссийский законопроект «имени Грэма», глава Белого дома в присущей ему манере сохранил недосказанность по ряду ключевых моментов, в частности не ответив на вопрос о возможности вторичных санкций против Китая и Индии за их торговые связи с Россией. «Мы посмотрим. Это не обсуждалось»,— ушел от прямого ответа Трамп.

Кроме того, комментируя продолжающуюся в Конгрессе США работу над внесением дополнений и изменений в базовый законопроект Грэма, Трамп выразил удовлетворение тем, что законодатели хотят включить в него ограничения против Ирана и действующей в Ливане проиранской группировки «Хезболла».

Напомним, что впервые представленный в апреле прошлого года документ был выдвинут двухпартийной группой американских сенаторов, а ключевыми авторами стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

Более года эта инициатива воспринималась как откровенно непроходная в силу как своего радикализма, так и нежелания президента Трампа и его окружения ссориться с Россией.

Однако последние заявления президента Трампа свидетельствуют о том, что после фактического отказа от договоренностей с президентом Путиным, достигнутых в августе прошлого года в ходе саммита на Аляске («дух Анкориджа»), глава Белого дома в итоге заметно сблизился с американскими сторонниками усиления давления на Россию.

Подробности того, как может выглядеть обсуждаемый с апреля прошлого года в Конгрессе США антироссийский законопроект в его финальной версии, со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. По ее информации, документ, который в доработанном виде может быть представлен в Конгрессе уже на этой неделе, будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Напомним, что в пятерку ведущих покупателей российской нефти входят Китай, Индия, Словакия и Азербайджан, а крупнейшими импортерами российского природного газа являются Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

По информации источников The Wall Street Journal, последняя версия документа представляет собой заметно смягченный законопроект, который предусматривает введение максимальных пошлин для покупателей российских углеводородов в размере 100%.

Линдси Грэм изначально мечтал о том, что эти пошлины будут в пять раз больше и составят 500%.

Кроме того, страны, которые закупают менее 15% природного газа из России и предпринимают существенные шаги для сокращения российского импорта, могут рассчитывать на освобождение от пошлин. Это положение нового законопроекта вполне может быть применено прежде всего в отношении западных союзников США — Японии, Франции, Венгрии и Бельгии.

Наконец, принципиально важным моментом является то, что даже в случае одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса США и его подписания президентом это не будет означать, что новые нормы начнут действовать автоматически.

Получив право вводить антироссийские санкции, президент Трамп вполне может им и не воспользоваться, кроме того, он также может отменить ранее введенные санкции, если сочтет, что это соответствует национальным интересам США.

Таким образом, любое решение о введении или отмене пошлин будет принимать исключительно президент США, что в будущем дает Дональду Трампу значительное поле для маневра в проведении им политики кнута и пряника применительно к покупателям российской нефти и газа.

«Эти полномочия вполне могут быть использованы не по назначению. То есть не для давления на Россию, а как средство для Трампа вести торговые войны как против друзей, так и против врагов. Я предполагаю, что Белый дом в конце концов поддержит этот законопроект, поскольку там осознали, что это предоставит Трампу гораздо большую свободу действий в отношении пошлин»,— цитирует The Wall Street Journal предположение бывшего американского чиновника Эдварда Фишмана, занимавшегося вопросами санкций. При этом опрошенные газетой эксперты отмечают, что обсуждаемый американскими законодателями законопроект после его одобрения станет первым случаем, когда Конгресс США санкционирует использование таможенных пошлин в качестве геополитического оружия Вашингтона.

Сергей Строкань