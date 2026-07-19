«Хеви-метал против оркестра. Чего ожидать от финала чемпионата мира по футболу?»

Финальный матч ЧМ-2026 стал центральной темой во многих международных СМИ. Обозреватели ожидают от матча не только столкновения двух разных стилей сборных Аргентины и Испании, но и дуэли их лидеров — Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

El Mundo (Мадрид, Испания) Испания—Аргентина — финал на все времена Это матч, о котором все болельщики мечтали в последние годы. Чемпион Америки против чемпиона Европы. Матч, безусловно, двух лучших команд, прошедших такой особенный турнир, как этот. В испанской сборной царит ощущение, что день будет непростым. Когда вы встречаетесь с командой, которая считается превосходящей вас в футболе или так кажется после стадии плей-офф, те, кто находится в испанском отеле, ожидают жесткой игры, с многочисленными перерывами, с жаркими спорами при каждом единоборстве, с агрессивными подкатами, если что-то пойдет не так. Они не признаются в этом публично, но определенно так считают. Дело в том, что в Испании до сих пор царит атмосфера, будто они просто хотят поставить галочку напротив пункта «чемпионы мира». Ни слова не сказано, ни одного более серьезного жеста… Ничего. Спокойствие. Микель Оярсабаль, например, сохраняет то же выражение лица, что и во время 17-го тура Ла Лиги. И, как и он, его товарищи по команде вот-вот сыграют самый важный матч последних десятилетий в таком культовом месте, как Нью-Йорк. Этот день в Испании преподносится как смена караула во вселенной звезд: Лео Месси уступает место Ламину Ямалю. «Он — мировая икона»,— сказал уроженец Росарио о молодом игроке, на которого Испания продолжает возлагать большие надежды в этом чемпионате мира. «Осталась всего одна игра, так что это должно произойти сейчас»,— предсказал де ла Фуэнте, который уже делал это предсказание во всех предыдущих отборочных раундах. Это должно когда-нибудь случиться. И за этим будут наблюдать 1,6 млрд человек.

Buenos Aires Herald (Буэнос-Айрес, Аргентина) Лионель Месси был их героем; теперь они встретятся с ним в финале чемпионата мира В воскресенье капитану аргентинцев предстоит встретиться с поколением испанских игроков, которые росли, боготворя его. За карьеру Лионеля Месси, длящуюся больше двух десятилетий, его влияние на футбол больше не назовешь гипотетическим — его можно измерить. От бесчисленных рекордов, которые он побил, до трофеев, от которых ломится его дом, его наследие осязаемо. Но, вероятно, нигде это наследие не проявляется столь заметно, как в игроках, которые росли, боготворя его. Будучи главной звездой «Барселоны» с 2008 года до своего ухода (из клуба.— “Ъ”) в 2021-м, Месси сформировал целое поколение испанских болельщиков и футболистов. Теперь ему предстоит встретиться со многими из них в финале. В воскресенье у испанцев появится шанс не дать футболисту, которого они боготворили, добиться еще одного исторического достижения: второй победы на чемпионате мира для Аргентины.

CNN (Атланта, США) Хеви-метал против оркестра: чего ожидать от финала чемпионата мира по футболу? Это будет столкновение двух совершенно противоположных стилей. Если использовать выражение бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, это как хеви-метал против оркестра. Аргентина делает ставку на агрессию и физическую силу. Они так хорошо умеют делать жесткие приемы, что почти ставят их выше очевидных качеств своей игры. С первой минуты все идет наперекосяк, нога вдавлена в педаль газа, они несутся вниз по склону и бросают в атаку все, что у них есть. Цель Аргентины ясна всем: выбить Испанию из привычного ритма. Испании необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, если она хочет придерживаться своего плана — хотя это легче сказать, чем сделать. Столкновение стилей — это лишь одна из сюжетных линий, но, пожалуй, не такая захватывающая, как противостояние Месси и Ламина Ямаля. Не нужно напоминать о талантах Месси — он просто лучший и был им почти два десятилетия. Но если кто-то и обладает потенциалом сравниться с достижениями аргентинца или даже превзойти их, то это вполне может быть Ямаль.

The Guardian (Лондон, Великобритания) «Появились разломы»: почему многие латиноамериканцы хотят, чтобы Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира История расизма и продолжающееся футбольное соперничество сделали выбор того, за какую команду болеть в финале в воскресенье, сложным вопросом. По всей Латинской Америке многие болельщики заявляют о своей поддержке Испании в финале в воскресенье. Среди причин называют расизм некоторых аргентинских болельщиков, но не только его. В финале мирового первенства испанский класс столкнется с аргентинской устойчивостью «Раньше люди чаще поддерживали латиноамериканские команды, чем европейские, но в последние годы ситуация сильно изменилась»,— рассказал аргентинский социолог и антрополог Николас Кабрера. Во-первых, Аргентина в последние годы является самой успешной национальной сборной в Латинской Америке с большим отрывом от остальных, дойдя до трех из четырех финалов последних чемпионатов мира и победив в одном из них. В эти же годы ее соседи выходили из борьбы намного раньше, в том числе Бразилия. У Аргентины также есть звезда, в течение двух десятилетий получающая кубки и завоевывающая сердца по всему миру,— Лионель Месси. Кабрера также считает, что растущее соперничество является следствием увеличившегося числа матчей между клубами в (латиноамериканском турнире.— “Ъ”) Кубок Либертадорес. Социальные сети также вносят свой вклад: «Язык ненависти, расизм, ксенофобия и дискриминация распространяются способами, которые раньше были более маргинальными и менее заметными». Сложно найти хоть один матч между клубами из Аргентины и Бразилии, после которого не появляется видео, где аргентинские болельщики жестами изображают бразильцев обезьянами.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик