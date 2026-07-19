Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Повышение ставок по вкладам является обычной реакцией банков на ужесточение денежно-кредитной политики Центрального Банка. Банки используют более привлекательные условия по вкладам, чтобы привлечь и удержать средства вкладчиков, особенно когда ожидается рост или сохранение высокой ключевой ставки. Это необходимо для обеспечения ликвидности и фондирования кредитной деятельности, а также для покрытия растущих расходов.

Банки, особенно крупные, часто предлагают высокие ставки по краткосрочным вкладам для новых клиентов или для «новых денег», которые не хранились в банке длительное время. Такая стратегия позволяет быстро привлекать средства и корректировать условия при изменении ситуации на рынке. Небольшие банки также повышают ставки для конкуренции с крупными игроками, у которых больше источников финансирования. В период праздников, таких как Новый год, банки традиционно запускают акции с повышенными ставками, поскольку у населения увеличивается объем свободных средств.

Однако банки учитывают и риск ликвидности. Несмотря на повышение ставок, в некоторые периоды они сталкиваются с оттоком средств, так как потребители могут предпочитать хранить наличные или инвестировать в другие инструменты, например, облигации. Это заставляет банки постоянно конкурировать за вкладчиков, предлагая максимально выгодные условия для сохранения своего финансового баланса.