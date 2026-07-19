Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам
Крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. С конца июня повышенную надбавку по отдельным вкладам ввел банк «Дом.РФ» (+ 0,7 п. п.), Газпромбанк и Совкомбанк также повысили ставки на 0,1–0,6 п. п. в зависимости от срока вклада и при выполнении дополнительных условий.
Альфа-банк запустил новый вклад со ставкой 20% годовых при открытии в офисах банка. В основном ставки повышаются по вкладам до трех месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. На фоне рекордных оттоков средств физлиц со срочных депозитов обостряется конкуренция за вкладчика. Именно короткие вклады позволяют банкам привлекать новых клиентов, оставляя возможность для быстрой коррекции при изменении условий.
Повышение ставок по вкладам является обычной реакцией банков на ужесточение денежно-кредитной политики Центрального Банка. Банки используют более привлекательные условия по вкладам, чтобы привлечь и удержать средства вкладчиков, особенно когда ожидается рост или сохранение высокой ключевой ставки. Это необходимо для обеспечения ликвидности и фондирования кредитной деятельности, а также для покрытия растущих расходов.
Банки, особенно крупные, часто предлагают высокие ставки по краткосрочным вкладам для новых клиентов или для «новых денег», которые не хранились в банке длительное время. Такая стратегия позволяет быстро привлекать средства и корректировать условия при изменении ситуации на рынке. Небольшие банки также повышают ставки для конкуренции с крупными игроками, у которых больше источников финансирования. В период праздников, таких как Новый год, банки традиционно запускают акции с повышенными ставками, поскольку у населения увеличивается объем свободных средств.
Однако банки учитывают и риск ликвидности. Несмотря на повышение ставок, в некоторые периоды они сталкиваются с оттоком средств, так как потребители могут предпочитать хранить наличные или инвестировать в другие инструменты, например, облигации. Это заставляет банки постоянно конкурировать за вкладчиков, предлагая максимально выгодные условия для сохранения своего финансового баланса.