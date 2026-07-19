Французский авианосец «Шарль де Голль» занимался разведкой на Украине
Французский авианосец «Шарль де Голль» и его авианосная группа, которые недавно прибыли домой после пятимесячного развертывания близ Ормузского пролива, привлекали к разведке ситуации на Украине и в Ливане. Об этом рассказал командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес газете Le Journal du Dimanche.
Авианосец «Шарль де Голль»
Фото: Stefanos Rapanis / Reuters
«Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент (Эмманюэль Макрон.— “Ъ”) определил три приоритета»,— отметил военный.
Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, граждан и военнослужащих, развернутых в регионе. Также господин Макрон просил экипаж авианосца защитить Кипр, союзника Франции. В-третьих, президент настоял на мониторинге обстановки в кризисных регионах, в частности, на Украине и в Ливане. Адмирал не уточнил, какую именно роль выполняла авианосная группа и что подразумевается под «оценкой» обстановки на Украине.
В мае замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади пообещал «решительный и немедленный ответ» в случае размещения кораблей Франции и Великобритании в Ормузе. Он предупредил, что такие действия приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Прибытие авианосца «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье в начале марта 2026 года произошло на фоне возросшей напряженности в регионе. Ранее, 1 марта 2026 года, сообщалось, что «Шарль де Голль» прервал миссию в Балтийском море (операция «Орион») и направился в Восточное Средиземноморье. Тогда также сообщалось о затруднении судоходства через Ормузский пролив из-за действий Корпуса стражей Исламской революции, после того как 28 февраля 2026 года США и Израиль объявили военную операцию по смене власти в Иране и начали наносить удары по стране.
28 февраля 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на Кипр, куда также прибыл авианосец «Шарль де Голль». Он заявил, что Франция совместно с партнерами готовит оборонную миссию по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Целью миссии является обеспечение сопровождения контейнеровозов и танкеров для постепенного открытия пролива после завершения острой фазы конфликта. 9 марта 2026 года Макрон подчеркнул, что смена власти в Иране не может быть достигнута исключительно военными ударами.
Ситуация в Ормузском проливе оставалась напряженной. 2 марта 2026 года Корпус стражей исламской революции заявлял, что будет «сжигать» суда, пытающиеся пройти через пролив, а 4 марта 2026 года Иран ввел запрет на передвижение. 10 марта 2026 года Индия искала безопасные варианты провода для своих 36 судов через Ормузский пролив в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
В июне 2026 года министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе, иначе это может затормозить процесс открытия маршрута. Это заявление было сделано после обмена ударами между США и Ираном 28 июня 2026 года, когда США заявили об атаке Ирана на коммерческое судно и нанесли удары, на что Иран ответил ударами по американским военным объектам на Ближнем Востоке.