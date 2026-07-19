Французский авианосец «Шарль де Голль» занимался разведкой на Украине

Французский авианосец «Шарль де Голль» и его авианосная группа, которые недавно прибыли домой после пятимесячного развертывания близ Ормузского пролива, привлекали к разведке ситуации на Украине и в Ливане. Об этом рассказал командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес газете Le Journal du Dimanche.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авианосец «Шарль де Голль»

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters Авианосец «Шарль де Голль»

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

«Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент (Эмманюэль Макрон.— “Ъ”) определил три приоритета»,— отметил военный.

Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, граждан и военнослужащих, развернутых в регионе. Также господин Макрон просил экипаж авианосца защитить Кипр, союзника Франции. В-третьих, президент настоял на мониторинге обстановки в кризисных регионах, в частности, на Украине и в Ливане. Адмирал не уточнил, какую именно роль выполняла авианосная группа и что подразумевается под «оценкой» обстановки на Украине.

В мае замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади пообещал «решительный и немедленный ответ» в случае размещения кораблей Франции и Великобритании в Ормузе. Он предупредил, что такие действия приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.