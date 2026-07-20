В портах пошла реакция

«Росхим», консолидировавший ряд крупных химических предприятий, расширяет портфель портовых активов. Как выяснил “Ъ”, холдинг может выкупить Восточный нефтехимический терминал в бухте Врангеля, а также, вероятно, интересуется консолидацией Петербургского нефтяного терминала. Рост производства нефтехимии создает возможности для наращивания экспорта, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Восточный нефтехимический терминал (ВНТ) в бухте Врангеля Приморского края может войти в периметр активов «Росхима», сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Связанные с холдингом структуры уже могут иметь отношение к ВНТ. Так, владеющее ВНТ ООО «СпецХимТранс» 15 июля учредило АО «СпецХимТранс», гендиректором которого стал глава «Росхима» Эдуард Давыдов. “Ъ” обратился за комментарием в «Росхим».

ВНТ занимается перевалкой нефтепродуктов и нефтехимических грузов. Объем резервуарного парка — 94 тыс. куб. м. Может обрабатывать танкеры дедвейтом до 50 тыс. тонн. Выручка ВНТ в 2025 году выросла на 1%, до 2,5 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 27%, до 1,37 млрд руб. «СпецХимТранс» Дмитрия Амельченко стал владельцем ВНТ в январе 2026 года. До этого ВНТ принадлежал Валерию Бочкову, который входил в совет директоров АО «Восточный порт».

«Росхим», по собственным данным, включает 36 предприятий в 13 регионах России. Выпускает более 700 видов продукции, общая мощность производств — более 20 млн тонн в год. Управляет, в частности, пакетом акций Башкирской содовой компании, заводом «Титановые инвестиции» в Крыму, крупнейшим производителем метанола в Европе «Метафракс Кемикалс», заводом «Волжский оргсинтез». Выручка АО «Росхим» в 2025 году выросла в 5,8 раза, до 129,81 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,3 раза, до 3,64 млрд руб. Акции «Росхима» принадлежат ЗПИФ «Квинта» УК «Финансовый партнер». Холдинг связывают с семьей Аркадия Ротенберга, но представители бизнесмена это отрицали.

Руководитель практики корпоративного права «АНВИ Консалтинг» Руслан Гордеев отмечает, что покупка актива номинальным ООО с передачей дочернему АО позволяет решить несколько задач.

Так, по его словам, «СпецХимТранс» выступает буфером, принимая на себя возможные иски и долги, а «Росхим» получит чистый актив через присоединение после закрытия сделки. Кроме того, продолжает юрист, ступенчатая передача актива обеспечивает налоговую оптимизацию, гибко распределяя базу по налогу на прибыль и НДС между компаниями, и позволяет финансировать сделку без увеличения долговой нагрузки головной структуры. Кредит может быть выдан под залог самого актива и не будет отражаться на консолидированном долге холдинга, уточняет Руслан Гордеев.

«Росхим» также ведет в порту Находки строительство морского терминала для Находкинского завода минеральных удобрений. Планируемый грузооборот — 1,8 млн тонн метанола в год. Завершение строительства планируется в 2026 году. Кроме того, по словам собеседников “Ъ”, «Росхим» может быть заинтересован в консолидации Петербургского нефтяного терминала (ПНТ), 55% акций которого были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры в 2025 году. По данным ведомства, структуры наследников основателя ПНТ Дмитрия Скигина владели долями в нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегические компании. О том, что Эдуард Давыдов вошел в совет директоров ПНТ, в декабре 2025 года сообщал «Деловой Петербург» со ссылкой на документы Росимущества.

Собеседники “Ъ” на рынке сходятся во мнении, что нефтехимические терминалы могут использоваться для дистрибуции продукции «Газпром нефтехим Салавата», который выпускает бензин, дизтопливо, мазут, серу, полиэтилен, этилен, стирол, карбамид, аммиак и т. д.

О том, что «Росхим» планирует приобрести этот актив, в ноябре 2025 года писала газета «Известия» со ссылкой на источники. Сделка так и не была закрыта. Но, как уверяют источники “Ъ”, завод находится под управлением «Росхима».

Как отмечается в исследовании Kept, Россия занимает 19-е место в мире по объему производства нефтехимии. Ожидается, что к 2035 году совокупный объем производства полиолефинов в РФ увеличится практически в 2,5 раза относительно 2023 года, до 12,9 млн тонн. И ввод новых мощностей, превышающий темп роста потребления внутри страны, формирует возможности для наращивания экспорта, сказано в исследовании.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев