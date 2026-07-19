«Мосжелдорпроект» заезжает в бизнес-центр «Новь» за 300 млн рублей в год
Входящая в холдинг «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина и Аркадия Ротенберга компания «Мосжелдорпроект» арендовала 10 тыс. кв. м в бизнес-центре «Новь» в Басманном районе Москвы. Об этом рассказали «Ъ» три источника на рынке недвижимости. Офис может стоить компании 300–350 млн руб. в год.
Ранее «Мосжелдорпроект» арендовал офис в здании на Каланчевской улице, рядом с Комсомольской площадью в Москве. Но его пришлось освободить из-за смены собственника, говорит госпожа Белова.
В Москве отмечается критически низкий уровень свободных офисных площадей, что приводит к росту арендных ставок. К концу 2025 года прогнозируется рост ставок на 16% год к году, до 31 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Сложившаяся ситуация вынуждает компании, нуждающиеся в расширении, откладывать переезды или рассматривать альтернативные варианты, такие как покупка или аренда офисов за пределами центра города. Стоимость отделки офисов также значительно возросла, что дополнительно увеличивает общую сумму затрат.
В условиях дефицита свободных площадей многие девелоперы переключаются со строительства офисов для аренды на их продажу. Это позволяет им быстрее вернуть инвестиции, но усугубляет нехватку предложений для арендаторов. По прогнозам, к концу 2026 года доля проектов, реализуемых через продажу, составит 82%, а к 2030 году только 5% от общего объема новых офисных площадей будет предназначено для аренды.
При этом государство и госкомпании являются ключевыми игроками на рынке офисной недвижимости Москвы. Их доля в объеме приобретенных и арендованных площадей увеличивается, и эти структуры часто ориентированы на крупные офисные блоки от 5 тыс. кв. м.