«Мосжелдорпроект» заезжает в бизнес-центр «Новь» за 300 млн рублей в год

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Москве отмечается критически низкий уровень свободных офисных площадей, что приводит к росту арендных ставок. К концу 2025 года прогнозируется рост ставок на 16% год к году, до 31 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Сложившаяся ситуация вынуждает компании, нуждающиеся в расширении, откладывать переезды или рассматривать альтернативные варианты, такие как покупка или аренда офисов за пределами центра города. Стоимость отделки офисов также значительно возросла, что дополнительно увеличивает общую сумму затрат.

В условиях дефицита свободных площадей многие девелоперы переключаются со строительства офисов для аренды на их продажу. Это позволяет им быстрее вернуть инвестиции, но усугубляет нехватку предложений для арендаторов. По прогнозам, к концу 2026 года доля проектов, реализуемых через продажу, составит 82%, а к 2030 году только 5% от общего объема новых офисных площадей будет предназначено для аренды.

При этом государство и госкомпании являются ключевыми игроками на рынке офисной недвижимости Москвы. Их доля в объеме приобретенных и арендованных площадей увеличивается, и эти структуры часто ориентированы на крупные офисные блоки от 5 тыс. кв. м.