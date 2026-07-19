На офисных путях

Входящая в холдинг «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина и Аркадия Ротенберга компания «Мосжелдорпроект» арендовала 10 тыс. кв. м в бизнес-центре «Новь» в Басманном районе Москвы. Офис может стоить компании 300–350 млн руб. в год. Переехать в него планируется из прежнего помещения на Комсомольской площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компания «Мосжелдорпроект» арендовала почти 10 тыс. кв. м в бизнес-центре «Новь» недалеко от станции метро «Бауманская» в Москве, рассказали “Ъ” три источника на рынке недвижимости. В NF Group, которую собеседники “Ъ” называют консультантом сделки, отказались от комментариев. В «Мосжелдорпроекте» и ООО «Маяк Эстейт-Менеджмент» (владелец здания) “Ъ” оперативно не ответили.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова оценивает стоимость аренды площадей в «Нови» в 300 млн руб. в год. Замдиректора департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Мельков говорит о 350 млн руб. в год.

«Мосжелдорпроект» проектирует объекты инфраструктуры железнодорожного, автомобильного и городского транспорта. Это дочерняя структура АО «Росжелдорпроект», созданного в 2006 году в результате объединения структур, ранее входивших в состав ОАО РЖД. Сейчас эта компания — часть холдинга «Нацпроектстрой», который контролируется бизнесменом Алексеем Крапивиным и структурами Аркадия Ротенберга.

Ранее «Мосжелдорпроект» арендовал офис в здании на Каланчевской улице, рядом с Комсомольской площадью в Москве. Но его пришлось освободить из-за смены собственника, говорит госпожа Белова.

Бизнес-центр «Новь» общей площадью почти 30 тыс. кв. м принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Маяк-Комбинированный» под управлением ООО «Маяк Эстейт-Менеджмент». «Мосжелдорпроект», вероятно, привлек близостью к контрагентам. В этой локации уже находятся офисы структур ОАО РЖД. Можно выстроить более эффективное взаимодействие с компанией, говорит партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

Активность на офисном рынке Москвы остается сниженной. Согласно Nikoliers, в общей сложности в январе—марте 2026 года на нем было заключено сделок на 247 тыс. кв. м.

Год к году показатель снизился на 34%. Прогноз поглощения на весь 2026 год — 1,3 млн кв. м. Если он реализуется, снижение составит 17,1% год к году. Это может привести к росту доли вакантных площадей с 6% по итогам марта до 7–7,5% к концу года, следует из данных Nikoliers.

Низкий спрос может быть следствием общего сокращения деловой активности и накопленного эффекта от роста цен. Средневзвешенная ставка аренды офисов в Москве в 2026 году, согласно прогнозу Nikoliers, составит 32,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Год к году значение может вырасти на 5,6%. В 2025 году аналогичное увеличение оценивалось в 8%.

В этом контексте девелоперы продолжают ориентироваться на продажу объектов. Дмитрий Мельков говорит, что только 205 тыс. кв. м, или 17% от общего объема запланированных к вводу в 2026 году офисов, планируется сдавать в аренду. Хотя эксперт не исключает, что из-за ограниченного спроса на покупку многие застройщики будут вынуждены поменять стратегию.

София Мешкова