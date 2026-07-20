Руды — полный портфель

Группа «ГеоПроМайнинг» бывшего делового партнера Романа Троценко Александра Орехова расширяет портфель золотодобывающих активов в Забайкалье. Ее структура приобрела 25% в компании с лицензиями на два участка, запасы и ресурсы которых оцениваются в 14 тонн. После подтверждения запасов, что повысит стоимость активов, «ГеоПроМайнинг» может увеличить долю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Входящее в группу «ГеоПроМайнинг» ООО «Кряж Инвест» в конце мая получило 25% ООО «Золотоноша», которому принадлежат права на освоение двух месторождений золота в Забайкалье, следует из ЕГРЮЛ. В результате сделки доля ООО «Железный кряж» семьи экс-главы «Читагеологоразведки» (входило в «Росгеологию») Анатолия Кондратюкина в «Золотоноше» сократилась до 74,99%. Господин Кондратюкин владеет 0,01%.

«Золотоноша», сказано в отчетности компании, владеет лицензиями на изучение, разведку и добычу металлов на Золотоношинской перспективной площади и Поперечно-Зерентуевской площади в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Срок действия лицензий — до июля 2036 года и конца 2036 года соответственно.

3,67 тысячи тонн составила мировая добыча золота по итогам 2025 года, по данным Всемирного золотого совета (WGC)

«ГеоПроМайнинг» специализируется на разведке, добыче и переработке сурьмы, золота, серебра, цинка, свинца и т. д., работает в Якутии и Забайкальском крае. Основные активы включают месторождения Сарылах, Сентачан, Верхне-Менкече и Железный кряж. На последнем группа строит ГОК мощностью 2,5 млн тонн железной руды и 850 тыс. тонн золотосодержащей руды в год. Бенефициар «ГеоПроМайнинга», следует из отчетности,— Александр Орехов, бывший деловой партнер основателя AEON Романа Троценко. В «ГеоПроМайнинге» и «Железном кряже» “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ” на горнодобывающем рынке, два участка «Золотоноши», один из которых близок к стадии освоения, находятся в районе, где отработаны рассыпные месторождения с запасами более 6 тонн золота.

По его словам, Нерчинско-Заводский — один из традиционных золотодобывающих районов. На участках суммарно почти 4 тонны запасов и около 10 тонн ресурсов. «То, что владелец работал в контуре государственной системы лицензирования, подтверждает высокую степень достоверности геологической информации и перспективность объектов»,— добавляет собеседник “Ъ”.

По словам источника “Ъ”, продажа доли в период высоких цен и дефицита новых участков позволит привлечь необходимое финансирование для работ на объектах. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что вход структуры «ГеоПроМайнинга» в проект с долей 25% может говорить о намерении инвестора убедиться в качестве актива и снизить риски, оставляя возможность увеличить долю после получения результатов разведки.

Как отмечает один из собеседников “Ъ”, если это ранняя стадия разведки, такие активы могут стоить от нескольких сотен миллионов до 1–3 млрд руб., а если в дальнейшем будут подтверждены промышленные запасы, оценка может вырасти в разы.

Источник “Ъ” на золотодобывающем рынке говорит, что до начала добычи обычно проходит несколько лет. Инвестиции в геологоразведку, по его словам, могут составить сотни миллионов или миллиарды рублей, в строительство рудника и фабрики — десятки миллиардов рублей.

В конце июня стоимость золота впервые с ноября 2025 года опустилась ниже $4 тыс. за унцию. На 17 июля, по данным Bloomberg, металл на спот-рынке стоил $4017 тыс. за унцию. Тем не менее, отмечается в обзоре аналитика Альфа-банка Дарьи Федоровой, текущий уровень выше средней цены прошлого года в $3431 за унцию. Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова замечает, что «золото — всегда хороший защитник на фоне глобальной неопределенности». По ее словам, если конфликт на Ближнем Востоке быстро завершится, металл в этом году может подорожать до $5000 за унцию как минимум, а если затянется, вероятна стагнация на текущих уровнях.

Активность инвесторов в золотодобыче остается высокой. Так, Nordgold Алексея Мордашова весной 2026 года стала совладельцем компании с поисковыми лицензиями на золото на Камчатке, а летом вошла в капитал структуры, которая планирует добычу золота на Чукотке (см. “Ъ” от 15 июля).

Полина Трифонова, Анатолий Костырев