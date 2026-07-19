В Минздраве рассказали о пострадавших при атаке ВСУ на склад в Электростали

В больницах находятся 40 пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Электростали. Об этом рассказал «РИА Новости» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье», — уточнил господин Кузнецов.

Состояние семи пострадавших оценивают как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.

Алексей Кузнецов также отметил, что госпитализация потребовалась 22 раненым в результате удара БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской области, восемь из них в тяжелом состоянии. Десять человек доставили на лечение в Москву.

В ночь на 18 июля БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что на ближайшие 45 дней со дня поставки компания вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. Такие меры поддержки Татьяна Ким предложила после атаки БПЛА на склады. Она также допустила, что продавцы смогут получить компенсации за утраченные из-за происшествия товары.