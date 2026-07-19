Сумма претензий контрагентов к BelkaCar достигла 972,7 млн рублей

За истекший период 2026 года контрагенты подали к BelkaCar 39 исков на 972,7 млн руб. Количество споров уже превысило показатель за весь прошлый год более чем в два с половиной раза. Основная часть претензий — от лизингодателей, с которыми операторам все сложнее выстраивать отношения.

В BelkaCar сообщили «Ъ», что работают с большим количеством финансовых и лизинговых партнеров, разногласия неизбежно возникают. Суды компания рассматривает как один из стандартных способов урегулирования коммерческих споров. Процессы не влияют на непрерывность операционной деятельности, планов и пользователей, говорит представитель оператора.