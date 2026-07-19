Каршеринг врезался в нагрузку

За истекший период 2026 года контрагенты подали к BelkaCar 39 исков на 972,7 млн руб. Количество споров уже превысило показатель за весь прошлый год более чем в два с половиной раза. Основная часть претензий — от лизингодателей, с которыми операторам все сложнее выстраивать отношения. Это накладывается на падение спроса и растущие расходы на обслуживание машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Операционная компания BelkaCar АО «Каршеринг» за истекший период 2026 года получила 39 исков на общую сумму 972,7 млн руб., следует из данных СПАРК. За весь 2025 год компания получила только 14 исков на 106,9 млн руб. А общая сумма претензий за 2022–2023 годы была только 25 млн руб. Основной объем претензий к BelkaCar сформировали лизингодатели. Так, ООО «Шелковый путь» в июле 2026 года подало два крупных иска на 631 млн руб., а ООО «Мэйджор профи» добивается взыскания 249,9 млн руб. В этих компаниях “Ъ” оперативно не ответили.

В BelkaCar сообщили “Ъ”, что работают с большим количеством финансовых и лизинговых партнеров, разногласия неизбежно возникают. Суды компания рассматривает как один из стандартных способов урегулирования коммерческих споров. Процессы не влияют на непрерывность операционной деятельности, планов и пользователей, говорит представитель оператора.

BelkaCar — один из крупнейших в России операторов каршеринга, существующий с 2016 года. Сейчас в его парке примерно 5 тыс. автомобилей. Это четвертый показатель по стране и 6,4% от совокупного парка, следует из данных «Трушеринга». Сервисом пользуются 2 млн человек в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Калининграде. Основатели BelkaCar — Екатерина Макарова, Елена Мурадова и Лориана Сардар. Последняя выступала бенефициаром АО «Каршеринг» на конец 2025 года. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла на 34% год к году, до 5,9 млрд руб., чистый убыток сократился на 32%, до 538,4 млн руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что пока претензии контрагентов к BelkaCar напоминают скорее жесткий спор при завершении или пересмотре лизинговых контрактов. Сейчас у партнеров на рынке каршеринга, по его мнению, чаще возникают споры о пробеге, износе, стоимости ремонта и проч. Эксперт напоминает, что заявленная исковая сумма — это все же максимум требований, а не признанный долг. Хотя саму по себе концентрацию претензий лизингодателей господин Бурмистров считает серьезным сигналом. Особенно на фоне сохраняющегося убытка и растущего долга BelkaCar.

Лизингодатели, по словам партнера практики оценки бизнеса и активов Neo Елены Варламовой, сейчас ведут жесткую политику, вынуждая операторов увеличивать расходы на лизинг. Это накладывается на рост стоимости автозапчастей, ремонта и нарушение условий эксплуатации автомобилей. В итоге качество техобслуживания и контроль над автопарком могут снижаться, говорит эксперт.

Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года совокупные траты россиян на каршеринг сократились на 7,6% год к году, до 22,6 млрд руб. Потребители отказываются от поездок из-за роста цен на услуги и ограничений в работе мобильного интернета. Операторы каршеринга из-за этого вынуждены пересматривать подходы к ведению бизнеса (см. “Ъ” от 14 июня).

Негативно на экономике каршеринга сказывается и топливный кризис, считает господин Бурмистров. Машины много времени стоят на АЗС или остаются в приложении с почти пустым баком, растут расходы на перегонщиков и заправку, ухудшается клиентский опыт. Операторы пытаются частично переложить процесс заправки на пользователей, предлагая за это бонусы, говорит руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Владислав Карымов.

Дарья Андрианова