Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки БПЛА на склады
Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что на ближайшие 45 дней со дня поставки компания вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Она добавила, что скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%.
«Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы»,— написала госпожа Ким в Telegram.
Как добавила основательница Wildberries, параллельно компания разрабатывает и другие механизмы поддержки продавцов. «Это более сложный процесс, поскольку необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат»,— указала Татьяна Ким. Процесс может занять до 30 дней.
В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске, по словам губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников, еще 24 пострадали. В Электростали погиб один человек, более 50 ранены.
Подробнее — в публикации «Ъ».
Меры поддержки продавцов Wildberries принимаются не впервые. Ранее компания уже предлагала механизмы для снижения комиссии или компенсации затрат. Например, в ноябре 2025 года Wildberries снизил комиссию для продавцов на 5-6% на период повышенного спроса, а 31 октября 2025 года заморозил комиссию за продажу товаров на полгода. Подобные действия призваны поддержать продавцов и увеличить оборот продаж.
Wildberries уже сталкивался с инцидентами на складах. В январе 2024 года крупный пожар произошел на складе в Шушарах (Санкт-Петербург), тогда огонь распространился на 70 тыс. кв. м, и Wildberries пообещал компенсации за поврежденные или утраченные товары, выплатив продавцам почти 35 млрд руб. В июле 2025 года новый склад в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию после восстановления.
Расширение логистической инфраструктуры является одним из приоритетов Wildberries. Компания активно строит новые складские комплексы и логистические центры. Например, в сентябре 2025 года завершилось строительство второй очереди логистического комплекса под Воронежем, а в августе 2025 года открылся новый логистический комплекс в Сарапуле (Удмуртия). В мае 2025 года началось строительство складского комплекса в ХМАО, и также был открыт логистический центр в Самарской области.