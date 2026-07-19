В Севастополе открыли свободную продажу топлива на семи АЗС

В Севастополе свободную продажу топлива в воскресенье будут вести на семи автозаправочных станциях (АЗС) сети «Атан». Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«С 10:00 на семи заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-92 и Аи-95 Ultra», — уточнил господин Развожаев.

Он напомнил, что продолжает действовать ограничение в объеме 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Днем ранее Михаил Развожаев сообщил, что 18 июля в городе не будет свободной продажи топлива на автомобильных заправках. В пятницу бензин и дизтопливо также не отпускали. В четверг пять севастопольских АЗС сети «Атан» продавали бензин АИ-95 Ultra в объеме не более 20 л на машину.

Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону на полуостров через новые регионы. С конца весны в Крыму действуют лимиты на продажу топлива.