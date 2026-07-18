В Севастополе второй день подряд не продают топливо на АЗС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дефицит топлива в Крыму, включая Севастополь, начался в конце мая 2026 года из-за логистических проблем, вызванных атаками ВСУ на федеральную трассу "Новороссия". Это привело к нехватке топлива на АЗС, в связи с чем в Севастополе была введена система QR-кодов для регулирования продажи. Власти региона неоднократно заявляли, что свободная продажа топлива будет возобновлена только после формирования достаточных запасов.

Проблемы с поставками и дефицитом топлива затронули не только Крым, но и более 30 российских регионов, где также были введены ограничения на продажу бензина и дизеля. Эти меры спровоцировали рост цен на АЗС, причем самый значительный скачок цен (на 30% за неделю) был зафиксирован в Севастополе в конце июня 2026 года. Ситуация на внутреннем топливном рынке обострилась из-за сокращения предложения нефтепродуктов и роста оптовых цен, что привело к снижению объемов реализации бензина на бирже.

Федеральные власти неоднократно обсуждали меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — увеличение загрузки НПЗ, сокращение сроков планового ремонта и запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак также отмечал, что крупные нефтяные компании приоритетно поставляют топливо на собственные АЗС и в регионы с преобладанием независимых операторов. Владимир Путин поручил оперативно решить вопрос с обеспечением Крыма и Севастополя топливом. Несмотря на заявления Минэнерго о достаточности объемов производства и запасов, проблемы с поставками топлива сохраняются, особенно у независимых операторов, которые сталкиваются с трудностями в закупке топлива на бирже или по прямым договорам с НПЗ.

Ситуация усугубляется ажиотажным спросом, когда автовладельцы запасаются топливом впрок, увеличивая нагрузку на АЗС. Власти Крыма и Севастополя обращались в Минэнерго РФ с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и привлечь частные суда для своевременной доставки топлива. Власти Крыма также рассматривают дополнительные пути поставок топлива на полуостров по суше.