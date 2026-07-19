Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Музей Маяковского уникален — здесь есть буквально все»

Директор Музея Маяковского Марина Краснова о капитальном ремонте здания в Лубянском проезде и о судьбе экспозиции

19 июля отмечается день рождения Владимира Маяковского. В Лубянском проезде находится посвященный поэту музей, долго считавшийся одним из самых необычных туристических мест Москвы. Во многом благодаря авангардной экспозиции, созданной в 1987–1989 годах. В 2013 году музей закрылся на капитальный ремонт, и с тех пор сроки открытия регулярно отодвигались. В апреле нынешнего года у Музея Маяковского появился новый директор — Марина Краснова, ранее заведовавшая отделом «Дом И. С. Остроухова в Трубниках» Государственного литературного музея. Ксения Воротынцева поговорила с ней об открытии здания на Лубянке и о судьбе легендарной экспозиции.

Директор Государственного музея В.В.Маяковского Марина Краснова

Директор Государственного музея В.В.Маяковского Марина Краснова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Директор Государственного музея В.В.Маяковского Марина Краснова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Музей Маяковского вам хорошо знаком: вы впервые пришли сюда в 2008 году и ушли после закрытия на ремонт в 2013-м. И тогда же высказывали опасения о судьбы постоянной экспозиции. Что происходит с ней сейчас?

— Я пришла в Музей Маяковского практически после института. Меня пригласил научный руководитель моей дипломной работы Тарас Поляков — автор постоянной экспозиции музея. В основном я занималась работой с посетителями. А в 2013 году музей закрылся, и встал вопрос, сохранять ли экспозицию. Моя позиция, как и многих сотрудников и экспертов, была такая: если ее разобрать, восстановить не получится. Собственно, сейчас мы находимся именно в этой точке: экспозиция в силу различных причин оказалась разобрана, и я по-прежнему считаю, что воссоздать ее мы не сможем. Это было произведение искусства — яркое художественное высказывание, которое можно переделать, но не восстановить, потому что получится новодел.

— Изначально в 2013-м сообщалось, что ремонт займет два года. Есть ли у вас понимание, почему все затянулось?

— Капитальный ремонт — непростое событие для любого музея. А Музей Маяковского все-таки большая институция. Нужно было провести замену вентиляционной системы и системы пожаротушения, адаптировать пространство для маломобильных посетителей. В 1989 году были другие стандарты, и многие моменты не учитывались. Этот процесс оказался сложным и тяжелым. Можно ли было сделать быстрее? Существуют разные мнения, но история, как известно, не знает сослагательного наклонения.

— Когда музей все-таки откроется?

— По плану — осенью 2027 года. Надеюсь, все получится. Как писал Маяковский, «работа адовая будет сделана и делается уже».

— Кто работает над новой экспозицией?

— Пока проект находится на стадии обсуждения, поэтому я бы не стала раскрывать все карты.

— Но уже примерно понятно, какой будет новая экспозиция? И останется ли что-нибудь от прежней?

— Кое-какие детали старой экспозиции сохранились, и мы планируем интегрировать их в новую. Но самое главное — останется абсолютно гениальное архитектурное решение, придуманное архитектором Андреем Боковым. Сегодня сложно себе представить, что можно было снести все перегородки доходного дома и сделать огромный пандус, по которому посетители спускались с четвертого этажа на первый. Мы сохраним это нисходящее движение, заданное архитектурой, как и центральный экспонат музея, «комнатенку-лодочку», в которой Маяковский «проплыл три тыщи дней».

Архитектура сделана так, что на разных витках пандуса мы возвращаемся в комнату и видим разные этапы жизни поэта.

Начиная с 1919 года, когда он поселился здесь как сотрудник Наркомпроса: это была наивысшая точка счастья, ведь он верил, что может изменить мир и создать новое искусство. Затем комната предстает пространством, с одной стороны, для работы: Маяковский написал здесь множество произведений, включая поэму «Про это». А с другой стороны, очень личным пространством, наполненным одиночеством, где он скрывался от критики и выпадов в свой адрес. И еще один виток — комната, куда мы приходим в момент написания предсмертной записки, 12 апреля 1930 года. Эту ось мы сохраним.

Для нас очень важно не снижать планку, заданную прежней экспозицией. Впервые я пришла в музей в девятом классе и была настолько поражена, что захотела почитать стихотворения Маяковского и узнать как можно больше о нем. В новой экспозиции мы постараемся достичь такого же эффекта.

— Экспозиция, придуманная Тарасом Поляковым, в свое время произвела фурор. Но с тех пор музейный дизайн проделал большой путь, и, оценивая ее сейчас, какие бы вы назвали сильные и слабые стороны?

— Экспозиция действительно была ярким высказыванием, хотя и не включала мультимедиа-контент, кроме отрывка из киноленты «Закованная фильмой». Она производила впечатление на зрителей всех возрастов, вызывала разные эмоции, но никого не оставляла равнодушным. Собственно, как сам Маяковский. Там были использованы металл и дерево, инсталляции были огромными, поражающими воображение. Поэтому идея воссоздать экспозицию в современных материалах вроде пластика мне кажется неудачной: исчезнет вся сила и мощь.

Что еще важно — экспозиция создавалась без чертежей, как чистая импровизация. И после закрытия музея это стало проблемой: как разобрать, а потом восстановить то, что придумывалось наживую?

Существенным недостатком я считаю то, что мемориальные предметы были частью художественного решения. Когда после закрытия музея мы разбирали экспонаты, я вдруг поняла, что за годы работы не видела и половины. Они были интегрированы в художественную инсталляцию, и я просто проходила мимо, не вглядываясь, хотя это уникальные вещи. Вообще, бумажные экспонаты не слишком зрелищные, и нужно придумать, как их показать. После Музея Маяковского я работала в Государственном музее истории российской литературы имени Даля в выставочном отделе. И получила там бесценный опыт, поскольку делала литературные выставки, где нужно было решать подобные задачи. Для меня все-таки важно говорить о Маяковском через его тексты, поэтому мы хотим сделать на них акцент. Та же Лиля Брик писала: если вы хотите понять и почувствовать Маяковского, нужно его читать.

— Расскажите о раритетах в коллекции музея.

— Музей Маяковского уникален — здесь есть буквально все. Я поняла это в 2016 году, когда мы с Александрой Селивановой делали в галерее на Шаболовке выставку «Булгаков vs Маяковский». От Булгакова осталось буквально несколько вещей, а от Маяковского — даже такие экзотические, как кий, которым он играл, и бильярдный шар. Или пустая бутылка из-под шампанского «Абрау-Дюрсо», стоявшая в комнате на Лубянке. Я уже не говорю про колодки французской фирмы J.M. Weston, по которым поэт шил обувь на заказ. Богатая мемориальная коллекция — заслуга родных Маяковского и, конечно, Лили Брик, написавшей письмо Сталину с просьбой об открытии музея.

Еще до войны Брики передали музею более 7 тыс. предметов. И теперь мы можем увидеть, что любил Маяковский, как он одевался и какие необходимые в быту вещи покупал в Париже — вроде портфеля-подушки или складного тазика, с которым ездил по стране.

А вот его черновиков сохранилось немного. Это связано с процессом сочинения, который Маяковский описал в очерке «Как делать стихи?»: обычно он ходил, размахивая руками, мычал и потом записывал готовые строки в записную книжку. Наверное, единственный черновик, по которому можно воссоздать процесс работы,— поэма «Про это». Нужно отметить, что в Музее Маяковского хранится 68 записных книжек, но поэт записывал туда в основном уже сложившиеся строчки или какие-то заготовки.

— В музее будут и временные выставки?

— Конечно. Пространство для них задумывается как выход из основной экспозиции — так мы покажем, что Маяковский продолжается. А внутри постоянной экспозиции сделаем трансформирующиеся блоки, меняющиеся в течение года. Ведь Маяковский немыслим без культурного контекста XX века, и здесь можно будет говорить о новой архитектуре, новом быте или культуре Серебряного века.

Конечно, останется концертная площадка — «Театр поэтов»: мы уже продумываем программу. Но для меня важно, чтобы музей воспринимался в комплексе — с двумя квартирами-филиалами. Квартира на Красной Пресне — единственное сохранившееся съемное жилье, где семья Маяковских жила с 1913 по 1915 год. Тогда Маяковский еще не понимал, кем хочет стать — художником, поэтом. Мне важно, чтобы это место было пространством экспериментов, где молодые художники и поэты смогут выражать себя.

Квартиру в Студенецком переулке семья Маяковских приобрела в 1927 году с помощью поэта. В этом пространстве хотелось бы более подробно поговорить о его матери и сестрах, прежде всего о Людмиле — талантливом дизайнере по тканям, работавшей на «Трехгорной мануфактуре».

— Планируете делать проекты сами как куратор?

— Сложно задушить в себе куратора, особенно когда вошел во вкус и хорошо в этом разбираешься, но все будет зависеть от загруженности. Сейчас я погружена в создание экспозиции.

Фотогалерея

Как сложилась судьба Владимира Маяковского

Предыдущая фотография
Владимир Маяковский родился 19 (7 по старому стилю) июля 1893 года в Грузии в поселке Багдати, который в советское время назывался Маяковский. Он был младшим ребенком в семье, у него было две сестры: Людмила (1884—1972) и Ольга (1890—1949), а также братья Константин (умер в трехлетнем возрасте) и Александр (умер в младенчестве). С 1902 по 1906 год Маяковский учился в гимназии в Кутаиси, но после смерти отца переехал с матерью и сестрами в Москву

Владимир Маяковский родился 19 (7 по старому стилю) июля 1893 года в Грузии в поселке Багдати, который в советское время назывался Маяковский. Он был младшим ребенком в семье, у него было две сестры: Людмила (1884—1972) и Ольга (1890—1949), а также братья Константин (умер в трехлетнем возрасте) и Александр (умер в младенчестве). С 1902 по 1906 год Маяковский учился в гимназии в Кутаиси, но после смерти отца переехал с матерью и сестрами в Москву

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Вышло ходульно и ревплаксиво. Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!» &lt;br>Когда семья переехала в Москву, Маяковский примкнул к революционно настроенным студентам и увлекся идеями марксизма, а в 1908 году вступил в РСДРП. Его неоднократно арестовывали (по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов-экспроприаторов, по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из тюрьмы), но всегда освобождали за недостаточностью улик. Дольше всего Маяковский находился под арестом в Бутырской тюрьме, где, по собственному признанию, и начал писать. После освобождения из тюрьмы он вышел из партии, так как считал невозможным совмещать творчество и коммунистическую деятельность. Образование поэт получил в Строгановке и Московском училище живописи, ваяния и зодчества, единственном месте, куда отсидевшего в тюрьме Маяковского приняли без свидетельства о благонадежности

«Вышло ходульно и ревплаксиво. Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!»
Когда семья переехала в Москву, Маяковский примкнул к революционно настроенным студентам и увлекся идеями марксизма, а в 1908 году вступил в РСДРП. Его неоднократно арестовывали (по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов-экспроприаторов, по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из тюрьмы), но всегда освобождали за недостаточностью улик. Дольше всего Маяковский находился под арестом в Бутырской тюрьме, где, по собственному признанию, и начал писать. После освобождения из тюрьмы он вышел из партии, так как считал невозможным совмещать творчество и коммунистическую деятельность. Образование поэт получил в Строгановке и Московском училище живописи, ваяния и зодчества, единственном месте, куда отсидевшего в тюрьме Маяковского приняли без свидетельства о благонадежности

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В училище Маяковский познакомился с Давидом Бурлюком, основателем футуристической группы «Гилея», вошел в поэтический круг и примкнул к кубофутуристам. 30 ноября 1912 года состоялось его первое публичное выступление в артистическом подвале «Бродячая собака». Первый сборник стихотворений Маяковского — написанный от руки и размноженный в типографии тиражом в 300 экземпляров — вышел в 1913 году. Маяковский быстро стал известен, его стихи печатались в сборниках футуристов, он постоянно выступал в Москве, а в 1914 году, после исключения из училища за публичные выступления, отправился с гастролями в Баку в составе «знаменитых московских футуристов»

В училище Маяковский познакомился с Давидом Бурлюком, основателем футуристической группы «Гилея», вошел в поэтический круг и примкнул к кубофутуристам. 30 ноября 1912 года состоялось его первое публичное выступление в артистическом подвале «Бродячая собака». Первый сборник стихотворений Маяковского — написанный от руки и размноженный в типографии тиражом в 300 экземпляров — вышел в 1913 году. Маяковский быстро стал известен, его стихи печатались в сборниках футуристов, он постоянно выступал в Москве, а в 1914 году, после исключения из училища за публичные выступления, отправился с гастролями в Баку в составе «знаменитых московских футуристов»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После начала Первой мировой войны Маяковский записался добровольцем на фронт, но ему было отказано из-за неблагонадежности. Свое отношение к произошедшему поэт выразил стихотворением «Вам!»: «Знаете ли вы, бездарные, многие,/ думающие нажраться лучше как,/может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?..» &lt;br> Тогда же Маяковский познакомился с литераторами Осипом (на фото слева) и Лилей Бриками. Почти сразу после знакомства у поэта завязался бурный роман с Лилей, несмотря на ее замужество. С 1918 года Маяковский и Брики жили втроем. Отношения поэта и «музы русского авангарда» продлились 15 лет, до самой смерти Маяковского

После начала Первой мировой войны Маяковский записался добровольцем на фронт, но ему было отказано из-за неблагонадежности. Свое отношение к произошедшему поэт выразил стихотворением «Вам!»: «Знаете ли вы, бездарные, многие,/ думающие нажраться лучше как,/может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?..»
Тогда же Маяковский познакомился с литераторами Осипом (на фото слева) и Лилей Бриками. Почти сразу после знакомства у поэта завязался бурный роман с Лилей, несмотря на ее замужество. С 1918 года Маяковский и Брики жили втроем. Отношения поэта и «музы русского авангарда» продлились 15 лет, до самой смерти Маяковского

Фото: Мультимедиа Арт Музей / МДФ

Маяковский относил себя к поэтам-футуристам, эпатировавшим читателей своими литературными манифестами, но при этом писал и стихи для детей. Как всякий футурист, Маяковский был известен своими грубыми выходками и необычным внешним видом. Он одевался ярко, говорил громко, не стесняясь в выражениях. В 1918 году он организовал группу «Комфут» (коммунистический футуризм), а первое собрание сочинений поэта вышло в 1919 году под незамысловатым названием «Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919». Известно, что для того, чтобы найти идеальную рифму, которая вписывалась бы в стихотворения по всем параметрам, поэт мог пройти 15-20 км, пока не найдет именно то, что нужно

Маяковский относил себя к поэтам-футуристам, эпатировавшим читателей своими литературными манифестами, но при этом писал и стихи для детей. Как всякий футурист, Маяковский был известен своими грубыми выходками и необычным внешним видом. Он одевался ярко, говорил громко, не стесняясь в выражениях. В 1918 году он организовал группу «Комфут» (коммунистический футуризм), а первое собрание сочинений поэта вышло в 1919 году под незамысловатым названием «Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919». Известно, что для того, чтобы найти идеальную рифму, которая вписывалась бы в стихотворения по всем параметрам, поэт мог пройти 15-20 км, пока не найдет именно то, что нужно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Центром культурной жизни Москвы тогда была большая аудитория Политехнического музея. На поэтических вечерах зал был переполнен, а толпы безбилетников сдерживала милиция. Тогда и возникла идея концерта, во время которого зрители голосованием избирают лучшего поэта. В результате эстрада оказалась битком набита претендентами на звание короля поэзии. Ожидалось, что монарший титул достанется Маяковскому, однако в ситуации эстрадного конкурса с Игорем Северяниным никто сравниться не мог. Он и стал королем поэтов. Маяковский был шокирован, а футуристы устроили скандал, объявив выборы недействительными. Через десять дней Маяковский пытался сорвать выступление новоизбранного короля, но был изгнан с эстрады дружным свистом

Центром культурной жизни Москвы тогда была большая аудитория Политехнического музея. На поэтических вечерах зал был переполнен, а толпы безбилетников сдерживала милиция. Тогда и возникла идея концерта, во время которого зрители голосованием избирают лучшего поэта. В результате эстрада оказалась битком набита претендентами на звание короля поэзии. Ожидалось, что монарший титул достанется Маяковскому, однако в ситуации эстрадного конкурса с Игорем Северяниным никто сравниться не мог. Он и стал королем поэтов. Маяковский был шокирован, а футуристы устроили скандал, объявив выборы недействительными. Через десять дней Маяковский пытался сорвать выступление новоизбранного короля, но был изгнан с эстрады дружным свистом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мойте окна, /запомните это, /окна — источник /жизни и света» &lt;br>В 1918 году Маяковский снялся в трех фильмах по собственным сценариям. В августе 1917 года он задумал написать «Мистерию Буфф», которая была закончена 25 октября 1918 года и поставлена к годовщине революции Мейерхольдом. Поэт также активно сотрудничал с Российский телеграфным агентством (РОСТА), для которого сочинял и оформлял агитационно-сатирические плакаты — «Окна РОСТА». Футурист в поэзии и живописи, поэт даже свою знаменитую строку лесенкой сделал произведением искусства. Из-за нее многие коллеги поэта обвиняли его в жульничестве: в то время газеты платили гонорары именно за количество строк, а не за знаки. В 1923 году Маяковский организовал группу ЛЕФ (Левый фронт искусств) и начал издавать одноименный журнал, в котором печатались Асеев, Пастернак, Осип Брик, Третьяков, Левидов, Шкловский и другие

«Мойте окна, /запомните это, /окна — источник /жизни и света»
В 1918 году Маяковский снялся в трех фильмах по собственным сценариям. В августе 1917 года он задумал написать «Мистерию Буфф», которая была закончена 25 октября 1918 года и поставлена к годовщине революции Мейерхольдом. Поэт также активно сотрудничал с Российский телеграфным агентством (РОСТА), для которого сочинял и оформлял агитационно-сатирические плакаты — «Окна РОСТА». Футурист в поэзии и живописи, поэт даже свою знаменитую строку лесенкой сделал произведением искусства. Из-за нее многие коллеги поэта обвиняли его в жульничестве: в то время газеты платили гонорары именно за количество строк, а не за знаки. В 1923 году Маяковский организовал группу ЛЕФ (Левый фронт искусств) и начал издавать одноименный журнал, в котором печатались Асеев, Пастернак, Осип Брик, Третьяков, Левидов, Шкловский и другие

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

То, что Маяковский и Брики жили втроем, укладывалось в популярную после революции концепцию, известную как «Теория стакана воды». Содержал все семейство Осип Брик. Друзьям Маяковского Лиля Брик казалась монстром, многие считали, что она издевалась над ним. В узком кругу она рассказывала, что с Маяковским ей скучно, ей надоедают его постоянные «сцены ревности». Тем не менее, она утверждала, что «страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи». У Маяковского были и другие романы. В том числе с художницей Лилей Лавинской, в 1921 году у них родился сын Глеб-Никита. В 1926 году от русской эмигрантки Элли Джонс (Елизаветы Зиберт) в Нью-Йорке родилась дочь Маяковского Элен-Патрисия, которую поэт единственный раз увидел в 1928 году в Ницце. Другой известной «музой» Маяковского была русская эмигрантка Татьяна Яковлева. Он посвятил ей несколько стихотворений и предлагал переехать в Россию, но не смог забрать ее в 1929 году из-за проблем с выездом. Последним романом Маяковского стала молодая и красивая актриса МХАТа Вероника Полонская

То, что Маяковский и Брики жили втроем, укладывалось в популярную после революции концепцию, известную как «Теория стакана воды». Содержал все семейство Осип Брик. Друзьям Маяковского Лиля Брик казалась монстром, многие считали, что она издевалась над ним. В узком кругу она рассказывала, что с Маяковским ей скучно, ей надоедают его постоянные «сцены ревности». Тем не менее, она утверждала, что «страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи». У Маяковского были и другие романы. В том числе с художницей Лилей Лавинской, в 1921 году у них родился сын Глеб-Никита. В 1926 году от русской эмигрантки Элли Джонс (Елизаветы Зиберт) в Нью-Йорке родилась дочь Маяковского Элен-Патрисия, которую поэт единственный раз увидел в 1928 году в Ницце. Другой известной «музой» Маяковского была русская эмигрантка Татьяна Яковлева. Он посвятил ей несколько стихотворений и предлагал переехать в Россию, но не смог забрать ее в 1929 году из-за проблем с выездом. Последним романом Маяковского стала молодая и красивая актриса МХАТа Вероника Полонская

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В начале 20-х Маяковский начал сотрудничать с изданиями «Известия», «Комсомольская правда», «Огонек», «Крокодил», «Новый мир» и неоднократно бывал за границей — во Франции, Германии, Латвии, о своих впечатлениях писал очерки и стихи. Продолжал писать киносценарии, снялся с Лилей Брик в фильме «Закованная фильмой» (кадр — на фото), который не сохранился полностью. В 1927 году Маяковский решает восстановить журнал ЛЕФ под названием «Новый ЛЕФ». Выпустив 24 номера, он разочаровался в журнале и ушел. В этом же году начал писать автобиографию «Я сам», выпустил сатирические пьесы «Клоп» (1928) и «Баня» (1929), которые были поставлены Мейерхольдом. Последняя пьеса привела к травле поэта

В начале 20-х Маяковский начал сотрудничать с изданиями «Известия», «Комсомольская правда», «Огонек», «Крокодил», «Новый мир» и неоднократно бывал за границей — во Франции, Германии, Латвии, о своих впечатлениях писал очерки и стихи. Продолжал писать киносценарии, снялся с Лилей Брик в фильме «Закованная фильмой» (кадр — на фото), который не сохранился полностью. В 1927 году Маяковский решает восстановить журнал ЛЕФ под названием «Новый ЛЕФ». Выпустив 24 номера, он разочаровался в журнале и ушел. В этом же году начал писать автобиографию «Я сам», выпустил сатирические пьесы «Клоп» (1928) и «Баня» (1929), которые были поставлены Мейерхольдом. Последняя пьеса привела к травле поэта

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Был я весел — &lt;br>толк веселым есть ли, &lt;br>если горе наше непролазно? &lt;br> Нынче &lt;br>обнажают зубы если, &lt;br> только, чтоб хватить, &lt;br> чтоб лязгнуть»

«Был я весел —
толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,
только, чтоб хватить,
чтоб лязгнуть»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Маяковский не раз говорил, что он — «пролетарский писатель». Тем временем критики называли его всего лишь «попутчиком». Поэт считал, что его притесняют, не оценивают по достоинству. Все чаще в его произведениях стали появляться трагические мотивы

Маяковский не раз говорил, что он — «пролетарский писатель». Тем временем критики называли его всего лишь «попутчиком». Поэт считал, что его притесняют, не оценивают по достоинству. Все чаще в его произведениях стали появляться трагические мотивы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1930 году Маяковский (на фото справа) организовал выставку, посвященную 20-летию творчества, но ему всячески мешали, а саму экспозицию никто из писателей и руководителей государства не посетил

В 1930 году Маяковский (на фото справа) организовал выставку, посвященную 20-летию творчества, но ему всячески мешали, а саму экспозицию никто из писателей и руководителей государства не посетил

Фото: Леонид Волков-Ланнит / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Конец жизни поэта омрачали многочисленные карточные долги. Маяковский был очень азартным, обожал бильярд и карты, играл в «русскую рулетку», в которую крупно проигрался незадолго до смерти

Конец жизни поэта омрачали многочисленные карточные долги. Маяковский был очень азартным, обожал бильярд и карты, играл в «русскую рулетку», в которую крупно проигрался незадолго до смерти

Фото: РИА Новости

«Уже сумасшествие. &lt;br>Ничего не будет. &lt;br>Ночь придёт, &lt;br>перекусит &lt;br>и съест»

«Уже сумасшествие.
Ничего не будет.
Ночь придёт,
перекусит
и съест»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

14 апреля 1930 года в Москве в квартире 12 дома № 3 по Лубянскому проезду было найдено тело поэта с огнестрельным ранением. Причиной стало самоубийство. Как отмечалось в сообщении «Красной газеты», «в последние дни В.В.Маяковский ничем не обнаруживал душевного разлада и ничего не предвещало катастрофы»

14 апреля 1930 года в Москве в квартире 12 дома № 3 по Лубянскому проезду было найдено тело поэта с огнестрельным ранением. Причиной стало самоубийство. Как отмечалось в сообщении «Красной газеты», «в последние дни В.В.Маяковский ничем не обнаруживал душевного разлада и ничего не предвещало катастрофы»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В своей предсмертной записке поэт просил никого не винить и не сплетничать. «Как говорят — &quot;инцидент исперчен&quot;, любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский», — написал поэт

В своей предсмертной записке поэт просил никого не винить и не сплетничать. «Как говорят — "инцидент исперчен", любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский», — написал поэт

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 16

Владимир Маяковский родился 19 (7 по старому стилю) июля 1893 года в Грузии в поселке Багдати, который в советское время назывался Маяковский. Он был младшим ребенком в семье, у него было две сестры: Людмила (1884—1972) и Ольга (1890—1949), а также братья Константин (умер в трехлетнем возрасте) и Александр (умер в младенчестве). С 1902 по 1906 год Маяковский учился в гимназии в Кутаиси, но после смерти отца переехал с матерью и сестрами в Москву

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Вышло ходульно и ревплаксиво. Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!»
Когда семья переехала в Москву, Маяковский примкнул к революционно настроенным студентам и увлекся идеями марксизма, а в 1908 году вступил в РСДРП. Его неоднократно арестовывали (по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов-экспроприаторов, по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из тюрьмы), но всегда освобождали за недостаточностью улик. Дольше всего Маяковский находился под арестом в Бутырской тюрьме, где, по собственному признанию, и начал писать. После освобождения из тюрьмы он вышел из партии, так как считал невозможным совмещать творчество и коммунистическую деятельность. Образование поэт получил в Строгановке и Московском училище живописи, ваяния и зодчества, единственном месте, куда отсидевшего в тюрьме Маяковского приняли без свидетельства о благонадежности

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В училище Маяковский познакомился с Давидом Бурлюком, основателем футуристической группы «Гилея», вошел в поэтический круг и примкнул к кубофутуристам. 30 ноября 1912 года состоялось его первое публичное выступление в артистическом подвале «Бродячая собака». Первый сборник стихотворений Маяковского — написанный от руки и размноженный в типографии тиражом в 300 экземпляров — вышел в 1913 году. Маяковский быстро стал известен, его стихи печатались в сборниках футуристов, он постоянно выступал в Москве, а в 1914 году, после исключения из училища за публичные выступления, отправился с гастролями в Баку в составе «знаменитых московских футуристов»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После начала Первой мировой войны Маяковский записался добровольцем на фронт, но ему было отказано из-за неблагонадежности. Свое отношение к произошедшему поэт выразил стихотворением «Вам!»: «Знаете ли вы, бездарные, многие,/ думающие нажраться лучше как,/может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?..»
Тогда же Маяковский познакомился с литераторами Осипом (на фото слева) и Лилей Бриками. Почти сразу после знакомства у поэта завязался бурный роман с Лилей, несмотря на ее замужество. С 1918 года Маяковский и Брики жили втроем. Отношения поэта и «музы русского авангарда» продлились 15 лет, до самой смерти Маяковского

Фото: Мультимедиа Арт Музей / МДФ

Маяковский относил себя к поэтам-футуристам, эпатировавшим читателей своими литературными манифестами, но при этом писал и стихи для детей. Как всякий футурист, Маяковский был известен своими грубыми выходками и необычным внешним видом. Он одевался ярко, говорил громко, не стесняясь в выражениях. В 1918 году он организовал группу «Комфут» (коммунистический футуризм), а первое собрание сочинений поэта вышло в 1919 году под незамысловатым названием «Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919». Известно, что для того, чтобы найти идеальную рифму, которая вписывалась бы в стихотворения по всем параметрам, поэт мог пройти 15-20 км, пока не найдет именно то, что нужно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Центром культурной жизни Москвы тогда была большая аудитория Политехнического музея. На поэтических вечерах зал был переполнен, а толпы безбилетников сдерживала милиция. Тогда и возникла идея концерта, во время которого зрители голосованием избирают лучшего поэта. В результате эстрада оказалась битком набита претендентами на звание короля поэзии. Ожидалось, что монарший титул достанется Маяковскому, однако в ситуации эстрадного конкурса с Игорем Северяниным никто сравниться не мог. Он и стал королем поэтов. Маяковский был шокирован, а футуристы устроили скандал, объявив выборы недействительными. Через десять дней Маяковский пытался сорвать выступление новоизбранного короля, но был изгнан с эстрады дружным свистом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мойте окна, /запомните это, /окна — источник /жизни и света»
В 1918 году Маяковский снялся в трех фильмах по собственным сценариям. В августе 1917 года он задумал написать «Мистерию Буфф», которая была закончена 25 октября 1918 года и поставлена к годовщине революции Мейерхольдом. Поэт также активно сотрудничал с Российский телеграфным агентством (РОСТА), для которого сочинял и оформлял агитационно-сатирические плакаты — «Окна РОСТА». Футурист в поэзии и живописи, поэт даже свою знаменитую строку лесенкой сделал произведением искусства. Из-за нее многие коллеги поэта обвиняли его в жульничестве: в то время газеты платили гонорары именно за количество строк, а не за знаки. В 1923 году Маяковский организовал группу ЛЕФ (Левый фронт искусств) и начал издавать одноименный журнал, в котором печатались Асеев, Пастернак, Осип Брик, Третьяков, Левидов, Шкловский и другие

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

То, что Маяковский и Брики жили втроем, укладывалось в популярную после революции концепцию, известную как «Теория стакана воды». Содержал все семейство Осип Брик. Друзьям Маяковского Лиля Брик казалась монстром, многие считали, что она издевалась над ним. В узком кругу она рассказывала, что с Маяковским ей скучно, ей надоедают его постоянные «сцены ревности». Тем не менее, она утверждала, что «страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи». У Маяковского были и другие романы. В том числе с художницей Лилей Лавинской, в 1921 году у них родился сын Глеб-Никита. В 1926 году от русской эмигрантки Элли Джонс (Елизаветы Зиберт) в Нью-Йорке родилась дочь Маяковского Элен-Патрисия, которую поэт единственный раз увидел в 1928 году в Ницце. Другой известной «музой» Маяковского была русская эмигрантка Татьяна Яковлева. Он посвятил ей несколько стихотворений и предлагал переехать в Россию, но не смог забрать ее в 1929 году из-за проблем с выездом. Последним романом Маяковского стала молодая и красивая актриса МХАТа Вероника Полонская

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В начале 20-х Маяковский начал сотрудничать с изданиями «Известия», «Комсомольская правда», «Огонек», «Крокодил», «Новый мир» и неоднократно бывал за границей — во Франции, Германии, Латвии, о своих впечатлениях писал очерки и стихи. Продолжал писать киносценарии, снялся с Лилей Брик в фильме «Закованная фильмой» (кадр — на фото), который не сохранился полностью. В 1927 году Маяковский решает восстановить журнал ЛЕФ под названием «Новый ЛЕФ». Выпустив 24 номера, он разочаровался в журнале и ушел. В этом же году начал писать автобиографию «Я сам», выпустил сатирические пьесы «Клоп» (1928) и «Баня» (1929), которые были поставлены Мейерхольдом. Последняя пьеса привела к травле поэта

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Был я весел —
толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,
только, чтоб хватить,
чтоб лязгнуть»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Маяковский не раз говорил, что он — «пролетарский писатель». Тем временем критики называли его всего лишь «попутчиком». Поэт считал, что его притесняют, не оценивают по достоинству. Все чаще в его произведениях стали появляться трагические мотивы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1930 году Маяковский (на фото справа) организовал выставку, посвященную 20-летию творчества, но ему всячески мешали, а саму экспозицию никто из писателей и руководителей государства не посетил

Фото: Леонид Волков-Ланнит / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Конец жизни поэта омрачали многочисленные карточные долги. Маяковский был очень азартным, обожал бильярд и карты, играл в «русскую рулетку», в которую крупно проигрался незадолго до смерти

Фото: РИА Новости

«Уже сумасшествие.
Ничего не будет.
Ночь придёт,
перекусит
и съест»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

14 апреля 1930 года в Москве в квартире 12 дома № 3 по Лубянскому проезду было найдено тело поэта с огнестрельным ранением. Причиной стало самоубийство. Как отмечалось в сообщении «Красной газеты», «в последние дни В.В.Маяковский ничем не обнаруживал душевного разлада и ничего не предвещало катастрофы»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В своей предсмертной записке поэт просил никого не винить и не сплетничать. «Как говорят — "инцидент исперчен", любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский», — написал поэт

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд