«Музей Маяковского уникален — здесь есть буквально все»

19 июля отмечается день рождения Владимира Маяковского. В Лубянском проезде находится посвященный поэту музей, долго считавшийся одним из самых необычных туристических мест Москвы. Во многом благодаря авангардной экспозиции, созданной в 1987–1989 годах. В 2013 году музей закрылся на капитальный ремонт, и с тех пор сроки открытия регулярно отодвигались. В апреле нынешнего года у Музея Маяковского появился новый директор — Марина Краснова, ранее заведовавшая отделом «Дом И. С. Остроухова в Трубниках» Государственного литературного музея. Ксения Воротынцева поговорила с ней об открытии здания на Лубянке и о судьбе легендарной экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Государственного музея В.В.Маяковского Марина Краснова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Директор Государственного музея В.В.Маяковского Марина Краснова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Музей Маяковского вам хорошо знаком: вы впервые пришли сюда в 2008 году и ушли после закрытия на ремонт в 2013-м. И тогда же высказывали опасения о судьбы постоянной экспозиции. Что происходит с ней сейчас?

— Я пришла в Музей Маяковского практически после института. Меня пригласил научный руководитель моей дипломной работы Тарас Поляков — автор постоянной экспозиции музея. В основном я занималась работой с посетителями. А в 2013 году музей закрылся, и встал вопрос, сохранять ли экспозицию. Моя позиция, как и многих сотрудников и экспертов, была такая: если ее разобрать, восстановить не получится. Собственно, сейчас мы находимся именно в этой точке: экспозиция в силу различных причин оказалась разобрана, и я по-прежнему считаю, что воссоздать ее мы не сможем. Это было произведение искусства — яркое художественное высказывание, которое можно переделать, но не восстановить, потому что получится новодел.

— Изначально в 2013-м сообщалось, что ремонт займет два года. Есть ли у вас понимание, почему все затянулось?

— Капитальный ремонт — непростое событие для любого музея. А Музей Маяковского все-таки большая институция. Нужно было провести замену вентиляционной системы и системы пожаротушения, адаптировать пространство для маломобильных посетителей. В 1989 году были другие стандарты, и многие моменты не учитывались. Этот процесс оказался сложным и тяжелым. Можно ли было сделать быстрее? Существуют разные мнения, но история, как известно, не знает сослагательного наклонения.

— Когда музей все-таки откроется?

— По плану — осенью 2027 года. Надеюсь, все получится. Как писал Маяковский, «работа адовая будет сделана и делается уже».

— Кто работает над новой экспозицией?

— Пока проект находится на стадии обсуждения, поэтому я бы не стала раскрывать все карты.

— Но уже примерно понятно, какой будет новая экспозиция? И останется ли что-нибудь от прежней?

— Кое-какие детали старой экспозиции сохранились, и мы планируем интегрировать их в новую. Но самое главное — останется абсолютно гениальное архитектурное решение, придуманное архитектором Андреем Боковым. Сегодня сложно себе представить, что можно было снести все перегородки доходного дома и сделать огромный пандус, по которому посетители спускались с четвертого этажа на первый. Мы сохраним это нисходящее движение, заданное архитектурой, как и центральный экспонат музея, «комнатенку-лодочку», в которой Маяковский «проплыл три тыщи дней».

Архитектура сделана так, что на разных витках пандуса мы возвращаемся в комнату и видим разные этапы жизни поэта.

Начиная с 1919 года, когда он поселился здесь как сотрудник Наркомпроса: это была наивысшая точка счастья, ведь он верил, что может изменить мир и создать новое искусство. Затем комната предстает пространством, с одной стороны, для работы: Маяковский написал здесь множество произведений, включая поэму «Про это». А с другой стороны, очень личным пространством, наполненным одиночеством, где он скрывался от критики и выпадов в свой адрес. И еще один виток — комната, куда мы приходим в момент написания предсмертной записки, 12 апреля 1930 года. Эту ось мы сохраним.

Для нас очень важно не снижать планку, заданную прежней экспозицией. Впервые я пришла в музей в девятом классе и была настолько поражена, что захотела почитать стихотворения Маяковского и узнать как можно больше о нем. В новой экспозиции мы постараемся достичь такого же эффекта.

— Экспозиция, придуманная Тарасом Поляковым, в свое время произвела фурор. Но с тех пор музейный дизайн проделал большой путь, и, оценивая ее сейчас, какие бы вы назвали сильные и слабые стороны?

— Экспозиция действительно была ярким высказыванием, хотя и не включала мультимедиа-контент, кроме отрывка из киноленты «Закованная фильмой». Она производила впечатление на зрителей всех возрастов, вызывала разные эмоции, но никого не оставляла равнодушным. Собственно, как сам Маяковский. Там были использованы металл и дерево, инсталляции были огромными, поражающими воображение. Поэтому идея воссоздать экспозицию в современных материалах вроде пластика мне кажется неудачной: исчезнет вся сила и мощь.

Что еще важно — экспозиция создавалась без чертежей, как чистая импровизация. И после закрытия музея это стало проблемой: как разобрать, а потом восстановить то, что придумывалось наживую?

Существенным недостатком я считаю то, что мемориальные предметы были частью художественного решения. Когда после закрытия музея мы разбирали экспонаты, я вдруг поняла, что за годы работы не видела и половины. Они были интегрированы в художественную инсталляцию, и я просто проходила мимо, не вглядываясь, хотя это уникальные вещи. Вообще, бумажные экспонаты не слишком зрелищные, и нужно придумать, как их показать. После Музея Маяковского я работала в Государственном музее истории российской литературы имени Даля в выставочном отделе. И получила там бесценный опыт, поскольку делала литературные выставки, где нужно было решать подобные задачи. Для меня все-таки важно говорить о Маяковском через его тексты, поэтому мы хотим сделать на них акцент. Та же Лиля Брик писала: если вы хотите понять и почувствовать Маяковского, нужно его читать.

— Расскажите о раритетах в коллекции музея.

— Музей Маяковского уникален — здесь есть буквально все. Я поняла это в 2016 году, когда мы с Александрой Селивановой делали в галерее на Шаболовке выставку «Булгаков vs Маяковский». От Булгакова осталось буквально несколько вещей, а от Маяковского — даже такие экзотические, как кий, которым он играл, и бильярдный шар. Или пустая бутылка из-под шампанского «Абрау-Дюрсо», стоявшая в комнате на Лубянке. Я уже не говорю про колодки французской фирмы J.M. Weston, по которым поэт шил обувь на заказ. Богатая мемориальная коллекция — заслуга родных Маяковского и, конечно, Лили Брик, написавшей письмо Сталину с просьбой об открытии музея.

Еще до войны Брики передали музею более 7 тыс. предметов. И теперь мы можем увидеть, что любил Маяковский, как он одевался и какие необходимые в быту вещи покупал в Париже — вроде портфеля-подушки или складного тазика, с которым ездил по стране.

А вот его черновиков сохранилось немного. Это связано с процессом сочинения, который Маяковский описал в очерке «Как делать стихи?»: обычно он ходил, размахивая руками, мычал и потом записывал готовые строки в записную книжку. Наверное, единственный черновик, по которому можно воссоздать процесс работы,— поэма «Про это». Нужно отметить, что в Музее Маяковского хранится 68 записных книжек, но поэт записывал туда в основном уже сложившиеся строчки или какие-то заготовки.

— В музее будут и временные выставки?

— Конечно. Пространство для них задумывается как выход из основной экспозиции — так мы покажем, что Маяковский продолжается. А внутри постоянной экспозиции сделаем трансформирующиеся блоки, меняющиеся в течение года. Ведь Маяковский немыслим без культурного контекста XX века, и здесь можно будет говорить о новой архитектуре, новом быте или культуре Серебряного века.

Конечно, останется концертная площадка — «Театр поэтов»: мы уже продумываем программу. Но для меня важно, чтобы музей воспринимался в комплексе — с двумя квартирами-филиалами. Квартира на Красной Пресне — единственное сохранившееся съемное жилье, где семья Маяковских жила с 1913 по 1915 год. Тогда Маяковский еще не понимал, кем хочет стать — художником, поэтом. Мне важно, чтобы это место было пространством экспериментов, где молодые художники и поэты смогут выражать себя.

Квартиру в Студенецком переулке семья Маяковских приобрела в 1927 году с помощью поэта. В этом пространстве хотелось бы более подробно поговорить о его матери и сестрах, прежде всего о Людмиле — талантливом дизайнере по тканям, работавшей на «Трехгорной мануфактуре».

— Планируете делать проекты сами как куратор?

— Сложно задушить в себе куратора, особенно когда вошел во вкус и хорошо в этом разбираешься, но все будет зависеть от загруженности. Сейчас я погружена в создание экспозиции.