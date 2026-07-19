Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 5119

Число погибших в результате двух землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 5119 человек. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Ariana Cubillos / AP

Он отметил, что число раненых с 5 июля остается неизменным и составляет 16 740 человек. По словам Родригеса, общее число людей, спасенных из-под завалов, составляет 6462 человека.

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей около 40 секунд. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения. Более 21 тыс. человек остаются во временных лагерях.

Стихия затронула по меньшей мере семь штатов. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше всего пострадали Ла-Гуайра и Большой Каракас.

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