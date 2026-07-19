ВС РФ сбили 140 беспилотников ВСУ за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июля т.г. до 8:00 мск 19 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Дроны также перехватили и уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

За сутки, с 17 по 18 июля, российские военнослужащие сбили 774 беспилотника самолетного типа. Также были перехвачены 13 управляемых авиабомб ВСУ, сообщили ранее в Минобороны.