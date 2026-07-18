Минобороны: ВС РФ сбили 774 дрона за сутки и ударили по объектам ТЭК на Украине

За минувшие сутки российские военнослужащие сбили 774 беспилотника самолетного типа. Также были перехвачены 13 управляемых авиабомб ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

В сводке ведомства указано, что на территории Украины ВС РФ ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Для ударов задействовали авиацию, БПЛА, силы артиллерии и ракетных войск.

Группировки войск «Север», «Центр» и «Южная» в зоне СВО улучшили положение, «Восток» продвигается вглубь обороны противника, группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, добавили в министерстве.