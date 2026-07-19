Хинштейн: ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове в Курской области. В результате атаки пострадали два человека, написал губернатор Александр Хинштейн на странице во «Вконтакте».
«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь», — уточнил он.
По словам господина Хинштейна, один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии. Кроме того, ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, БПЛА ударили в четыре многоквартирных дома в городе, подчеркнул он. Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей, ей оказывают первую помощь.
На местах происшествия работают оперативные службы. Александр Хинштейн пообещал всем собственникам пострадавшего жилья оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома.
15 июля ВСУ атаковали объект инфраструктуры во Льгове. В результате было нарушено электро- и водоснабжение примерно половины города. По словам господина Хинштейна, ВСУ в этот день как минимум дважды атаковали Курскую область. При ударе дрона по административному зданию в райцентре Хомутовка женщина получила серьезные ранения.Травму получил и житель Рыльского района.
Курская область, о которой идет речь в новости, является приграничным регионом России, и с начала СВО на Украине её территории регулярно подвергаются атакам со стороны украинских военных. Это привело к введению в регионе различных режимов, включая средний уровень террористической угрозы и режим чрезвычайной ситуации. Согласно данным на август 2024 года, число пострадавших от атак ВСУ в Курской области возросло до 219 человек, среди них 11 детей. В пунктах временного размещения на территории региона находились более 6900 человек, включая 1363 ребенка.
Атаки на гражданские объекты и инфраструктуру привели к значительным повреждениям. Например, на май 2025 года количество поврежденных объектов культурного наследия в Курской области достигло 72. Часто страдают жилые дома, автомобили, объекты электроснабжения, что приводит к перебоям с электричеством. Власти региона, включая губернатора Александра Хинштейна, неоднократно сообщали о необходимости восстановления поврежденных объектов и оказания помощи пострадавшим.
Кроме того, на территории Курской области происходили боестолкновения, и Минобороны РФ сообщало о потерях ВСУ в районе курского направления. Однако, несмотря на заявления о проникновении ВСУ на 12 км вглубь региона в августе 2024 года, Минобороны впоследствии сообщило о вытеснении украинских военных из десяти населенных пунктов области. Также отмечались случаи терактов, в том числе с использованием взрывных устройств, что приводило к ранениям и гибели мирных жителей.