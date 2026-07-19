Хинштейн: ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове в Курской области. В результате атаки пострадали два человека, написал губернатор Александр Хинштейн на странице во «Вконтакте».

«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь», — уточнил он.

По словам господина Хинштейна, один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии. Кроме того, ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, БПЛА ударили в четыре многоквартирных дома в городе, подчеркнул он. Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей, ей оказывают первую помощь.

На местах происшествия работают оперативные службы. Александр Хинштейн пообещал всем собственникам пострадавшего жилья оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома.

15 июля ВСУ атаковали объект инфраструктуры во Льгове. В результате было нарушено электро- и водоснабжение примерно половины города. По словам господина Хинштейна, ВСУ в этот день как минимум дважды атаковали Курскую область. При ударе дрона по административному зданию в райцентре Хомутовка женщина получила серьезные ранения.Травму получил и житель Рыльского района.