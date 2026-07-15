Половина Льгова Курской области осталась без воды и света из-за атаки ВСУ

ВСУ атаковали объект инфраструктуры во Льгове Курской области. В результате было нарушено электро- и водоснабжение примерно половины города. Это следует из сообщения губернатора Александра Хинштейна в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Наши энергетики постараются максимально оперативно все восстановить. Ситуацию держу на контроле»,— добавил глава региона.

Сегодня днем ВСУ еще как минимум дважды атаковали Курскую область. При ударе дрона по административному зданию в райцентре Хомутовка 36-летняя женщина получила серьезные ранения. Родственники доставили ее в Дмитриевскую центральную райбольницу, но реанимационные мероприятия не помогли.

В Рыльском районе беспилотник атаковал поселок Учительский. Из-за этого 59-летний мужчина получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Его отправили в областную больницу.

Из ежедневной сводки губернатора следует, что с 9:00 14 июля до 9:00 15 июля над Курской областью сбили 105 БПЛА. Также ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам и семь раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате никто не пострадал.

Алина Морозова