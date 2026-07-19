Трамп прокомментировал гибель двух американских военнослужащих в Иордании
Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военнослужащих во время атаки Ирана на Иорданию.
«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны»,— сказал господин Трамп телеканалу NewsNation.
По словам президента Соединенных Штатов, ему все равно на заявления властей Ирана о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Он также вновь заявил, что никогда не допустит наличие у Ирана ядерного оружия.
18 июля Иран при помощи ракет и беспилотников атаковал военную базу США в Иордании. Погибли два американских военнослужащих, еще четверо ранены. Один человек числится пропавшим без вести.
Заявления Дональда Трампа относительно иранских атак и ядерной программы страны не новы. Ранее, уже 4 июня 2026 года, он заявлял о готовности США возобновить военную операцию против Ирана, если американские военнослужащие погибнут из-за иранских атак. Тогда он подчеркивал, что США в любом случае победят — «на бумаге» или военным путем, и что ключевые положения соглашения между Вашингтоном и Тегераном включают отказ Ирана от создания ядерного оружия.
В целом, позиция Дональда Трампа по отношению к Ирану характеризуется жесткостью: он неоднократно угрожал Ирану военными ударами, в том числе по ядерным объектам, в июле 2025 года отмечая, что США «не допустят восстановления ядерной программы Ирана», и в случае попыток восстановления программы США атакуют Иран снова. В марте 2026 года он заявлял, что США нанесут по Ирану «чрезвычайно сильный удар» в скором времени, чтобы «вернуть их в каменный век».