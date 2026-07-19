Трамп прокомментировал гибель двух американских военнослужащих в Иордании

Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военнослужащих во время атаки Ирана на Иорданию.

«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны»,— сказал господин Трамп телеканалу NewsNation.

По словам президента Соединенных Штатов, ему все равно на заявления властей Ирана о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Он также вновь заявил, что никогда не допустит наличие у Ирана ядерного оружия.

18 июля Иран при помощи ракет и беспилотников атаковал военную базу США в Иордании. Погибли два американских военнослужащих, еще четверо ранены. Один человек числится пропавшим без вести.