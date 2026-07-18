Восемь погибших, десятки раненых: что известно об ударах по объектам Wildberries
Семь человек погибли при попадании БПЛА в склад Wildberries в Тамбовской области
В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения, в Электростали пострадали более 20 человек. Атаке также подверглись жилой дом во Владимире и нефтебаза в Ногинске. Главное — в подборке «Ъ».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Что произошло
- Под удар попали логистические центры Wildberries (RWB) в Котовске и Электростали. Компания подтвердила атаку на оба объекта.
- В Котовске в результате попадания БПЛА в распределительный центр, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.
- Семеро пострадавших находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.
- Пожар удалось локализовать, продолжаются работы на месте. Глава региона посетил место удара.
- В Электростали после атаки возник сильный пожар на территории логистического комплекса. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 37 человек, один из них скончался.
- Минздрав сообщил, что 30 пострадавших после атаки на логистический центр в Подмосковье находятся на лечении в больницах и центрах ведомства.
- Обломки дрона упали на детский сад. Возгорание на площади 100 кв. м было ликвидировано.
- СКР возбудил уголовные дела о терактах.
Последствия удара БПЛА в Электростали
Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
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- Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим сотрудникам: «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку».
- Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук назвал гибель и ранения людей трагедией и выразил соболезнования семьям жертв.
- Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил гибель сотрудников склада в Котовске и назвал произошедшее терактом. Он также заявил, что дроны были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку по складам Wildberries ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре на Украине.
- Пресс-служба маркетплейса Ozon в Telegram-канале компании выразила соболезнования: «Сегодня не про нас. Хотим поддержать наших коллег из Wildberries. Соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил всей команде».
Ногинск и Владимир
- После падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Из-за угрозы безопасности был эвакуирован роддом № 6, находящийся рядом с нефтебазой. Всех пациенток и персонал перевели в другие медицинские учреждения.
- По данным главы округа Дениса Семенова, были эвакуированы 22 роженицы и семь новорожденных.
- Женщин, которым требовалась специализированная медицинская помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова.
- Также были эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко. По официальным данным, в Ногинске пострадали два человека.
- Для ликвидации последствий были привлечены 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.
- После атаки БПЛА в Ногинске закрыли вокзал и изменили маршруты транспорта.
- Беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома во Владимире, после чего возник пожар. По словам губернатора Александра Авдеева, открытое горение было оперативно ликвидировано, жильцов эвакуировали, погибших и пострадавших нет.