Восемь погибших, десятки раненых: что известно об ударах по объектам Wildberries

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения, в Электростали пострадали более 20 человек. Атаке также подверглись жилой дом во Владимире и нефтебаза в Ногинске. Главное — в подборке «Ъ».

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Что произошло Под удар попали логистические центры Wildberries (RWB) в Котовске и Электростали. Компания подтвердила атаку на оба объекта.

В Котовске в результате попадания БПЛА в распределительный центр, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.

Семеро пострадавших находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.

Пожар удалось локализовать, продолжаются работы на месте. Глава региона посетил место удара.

В Электростали после атаки возник сильный пожар на территории логистического комплекса. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 37 человек, один из них скончался.

Минздрав сообщил, что 30 пострадавших после атаки на логистический центр в Подмосковье находятся на лечении в больницах и центрах ведомства.

Обломки дрона упали на детский сад. Возгорание на площади 100 кв. м было ликвидировано.

СКР возбудил уголовные дела о терактах. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара БПЛА в Электростали

Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Последствия удара БПЛА в Электростали

Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Заявления Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим сотрудникам: «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку».

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук назвал гибель и ранения людей трагедией и выразил соболезнования семьям жертв.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил гибель сотрудников склада в Котовске и назвал произошедшее терактом. Он также заявил, что дроны были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку по складам Wildberries ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре на Украине.

Пресс-служба маркетплейса Ozon в Telegram-канале компании выразила соболезнования: «Сегодня не про нас. Хотим поддержать наших коллег из Wildberries. Соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил всей команде».

Ногинск и Владимир После падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за угрозы безопасности был эвакуирован роддом № 6, находящийся рядом с нефтебазой. Всех пациенток и персонал перевели в другие медицинские учреждения.

По данным главы округа Дениса Семенова, были эвакуированы 22 роженицы и семь новорожденных.

Женщин, которым требовалась специализированная медицинская помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова.

Также были эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко. По официальным данным, в Ногинске пострадали два человека.

Для ликвидации последствий были привлечены 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.

После атаки БПЛА в Ногинске закрыли вокзал и изменили маршруты транспорта.

Беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома во Владимире, после чего возник пожар. По словам губернатора Александра Авдеева, открытое горение было оперативно ликвидировано, жильцов эвакуировали, погибших и пострадавших нет.

Матвей Иващенко