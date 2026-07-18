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Вода в Свердловской области отступила из 1 тыс. домов и более 1,1 тыс. участков

В большинстве территорий Свердловской области, которые были подтоплены ранее, паводок постепенно отступает, сообщил губернатор Денис Паслер в соцсетях.

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита

По его данным, полностью освободились от воды дома и участки в Верхотурье, Талицком, Кушвинском и Нижнесергинском муниципальных округах. Всего вода сошла с более 1,1 тыс. участков и около 1 тыс. домов в разных муниципалитетах.

В Ирбите после ухода воды начнут дезинфекцию территории и вывоз мусора. Спасатели обходят дворы, а волонтеры доставляют питьевую воду. В Ирбитском муниципальном образовании жители уже возвращаются в свои дома. Оперативная группа администрации отрабатывает заявки жителей на оказание помощи, работают волонтеры.

В Пышминском муниципальном округе работает комиссия по оценке ущерба. В Первоуральском муниципальном округе готовят канавы и доставляют оборудование для откачки, из-за возможности прихода воды, а в поселке Билимбай подготовлен пункт временного размещения.

В самом Нижнем Тагиле воды нет, но подтоплены 96 участков садоводческого некоммерческого товарищества. Работают дорожные службы. Сейчас ремонтируют мост на улице Ленина, позже займутся подъездом к поселку Студеный.

Регион остается под воздействием циклона. Из-за обильных дождей на севере региона полностью перекрыто движение транспорта на 76-м км автодороги «Серов—Североуральск—Ивдель». Ожидаются ливни на юге Свердловской области. Рефтинская ГРЭС, Черемшанская и Верх-Нейвинский ГТС будут работать на увеличенный сброс, чтобы избежать наводнений, уточнил Денис Паслер.

Андрей Сергачев

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Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

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Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

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