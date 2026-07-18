Вода в Свердловской области отступила из 1 тыс. домов и более 1,1 тыс. участков

В большинстве территорий Свердловской области, которые были подтоплены ранее, паводок постепенно отступает, сообщил губернатор Денис Паслер в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ирбита Фото: Пресс-служба администрации Ирбита

По его данным, полностью освободились от воды дома и участки в Верхотурье, Талицком, Кушвинском и Нижнесергинском муниципальных округах. Всего вода сошла с более 1,1 тыс. участков и около 1 тыс. домов в разных муниципалитетах.

В Ирбите после ухода воды начнут дезинфекцию территории и вывоз мусора. Спасатели обходят дворы, а волонтеры доставляют питьевую воду. В Ирбитском муниципальном образовании жители уже возвращаются в свои дома. Оперативная группа администрации отрабатывает заявки жителей на оказание помощи, работают волонтеры.

В Пышминском муниципальном округе работает комиссия по оценке ущерба. В Первоуральском муниципальном округе готовят канавы и доставляют оборудование для откачки, из-за возможности прихода воды, а в поселке Билимбай подготовлен пункт временного размещения.

В самом Нижнем Тагиле воды нет, но подтоплены 96 участков садоводческого некоммерческого товарищества. Работают дорожные службы. Сейчас ремонтируют мост на улице Ленина, позже займутся подъездом к поселку Студеный.

Регион остается под воздействием циклона. Из-за обильных дождей на севере региона полностью перекрыто движение транспорта на 76-м км автодороги «Серов—Североуральск—Ивдель». Ожидаются ливни на юге Свердловской области. Рефтинская ГРЭС, Черемшанская и Верх-Нейвинский ГТС будут работать на увеличенный сброс, чтобы избежать наводнений, уточнил Денис Паслер.

Андрей Сергачев