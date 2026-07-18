Над регионами России сбито 123 БПЛА

Силы ПВО перехватили и уничтожили 123 беспилотника над российскими регионами с 8:00 до 20:00 мск 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, указано в сообщении ведомства.

Ночью и утром российские ПВО ликвидировали 379 беспилотников. Самые массированные удары пришлись по Тамбовской области, где под удар попал логистический склад Wildberries: семь человек погибли, еще 25 пострадали. Склад компании также был атакован в подмосковной Электростали — там пострадали 57 человек, один погиб.

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