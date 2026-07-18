ЦАХАЛ обнаружила беспилотник «Хезболлы» и ударила по позициям группировки

Армия обороны Израиля заявила об ударе по ячейке «Хезболлы» на юге Ливана. Члены группировки планировали атаковать израильских военных при помощи БПЛА, утверждает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Израильские военно-воздушные силы провели обыски в этом районе и выявили террористическую ячейку "Хезболлы", которая управляла беспилотниками»,— указано в сообщении. Израильская армия увидела в этих БПЛА угрозу для себя и нанесла удар по позициям группировки.

Боевики «Хезболлы», как следует из пресс-релиза ЦАХАЛ, находились в приграничном районе Кафр-Тебнит — рядом находится «зона безопасности» израильской армии. На этой неделе Израиль согласился начать постепенно выводить войска с этих территорий, но после того, как зачистит их от военной инфраструктуры «Хезболлы».