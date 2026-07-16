ЦАХАЛ сокращает свою зону ответственности на юге страны

Израиль и центральное правительство в Ливане завершили 15 июня очередной раунд переговоров, посвященных «пилотным зонам» — районам на юге республики, контроль над которыми Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна постепенно передать ливанским вооруженным силам (ВС). В ходе встречи, которая состоялась в Риме, стороны согласовали список из как минимум шести населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска.

Передислокация частей ЦАХАЛа может начаться в ближайшее время. Пока же израильтяне зачищают занятые районы от военной инфраструктуры группировки «Хезболла».