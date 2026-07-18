Вход и выход из метро в районе «Лужников» ограничат из-за концерта Агутина

Вход и выход на станциях метро, расположенных вблизи стадиона «Лужники», может быть дополнительно ограничен вечером 18 июля из-за проведения концерта. Об этом предупредил Департамент транспорта Москвы. В субботу в «Лужниках» проходит выступление Леонида Агутина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОДД Фото: ЦОДД

До начала мероприятия южный вестибюль станции «Спортивная» (ближе всего к стадиону) будет работать только на выход, по окончании — только на вход. Чтобы сэкономить время в пути после мероприятия, Дептранс рекомендует пассажирам покупать билеты заранее или оплатить проезд банковской картой на турникете.

Движение транспорта из-за концерта в районе стадиона также временно ограничено. Съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора закрыт с 08:00 мск до окончания мероприятия. С 20:00 мск движение будет перекрыто еще на нескольких улицах, парковка на них запрещена.