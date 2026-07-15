У «Лужников» перекроют движение 18 июля из-за концерта Агутина

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перекрытие улиц в районе «Лужников» из-за массовых мероприятий является регулярной практикой. Ранее движение ограничивалось из-за концертов 21 июня и 22 августа, в том числе митинга-концерта ко Дню защитника Отечества с ожидаемым участием президента Владимира Путина. Тогда перекрытия действовали на схожих участках улиц, включая Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, а также на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, что свидетельствует о типовом характере таких мер безопасности.

Подобные ограничения вводятся и по другим причинам, например, из-за праздничных концертов, гастрофестивалей или спортивных мероприятий, таких как полумарафоны. Организация движения транспорта в таких случаях подразумевает не только перекрытие улиц и запрет парковки, но и изменение маршрутов общественного транспорта, а также привлечение значительного числа правоохранителей для обеспечения порядка.