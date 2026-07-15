У «Лужников» перекроют движение 18 июля из-за концерта Агутина
В районе стадиона «Лужники» в Москве вечером 18 июля временно перекроют движение по нескольким улицам из-за концерта Леонида Агутина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Движение будет перекрыто с 20:00 до окончания концерта по следующим участкам:
- Проектируемый проезд № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
- улица Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
- улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);
- улица 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
- 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова);
- улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы);
- Трубецкая улица (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта).
Кроме того, с 8:00 мск до окончания концерта будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 00:01 18 июля будет запрещена парковка на перекрытых улицах.
Перекрытие улиц в районе «Лужников» из-за массовых мероприятий является регулярной практикой. Ранее движение ограничивалось из-за концертов 21 июня и 22 августа, в том числе митинга-концерта ко Дню защитника Отечества с ожидаемым участием президента Владимира Путина. Тогда перекрытия действовали на схожих участках улиц, включая Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, а также на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, что свидетельствует о типовом характере таких мер безопасности.
Подобные ограничения вводятся и по другим причинам, например, из-за праздничных концертов, гастрофестивалей или спортивных мероприятий, таких как полумарафоны. Организация движения транспорта в таких случаях подразумевает не только перекрытие улиц и запрет парковки, но и изменение маршрутов общественного транспорта, а также привлечение значительного числа правоохранителей для обеспечения порядка.