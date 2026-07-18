В Домодедово обработали массажные кресла от клопов

Собственник массажных кресел в московском аэропорту Домодедово провел дезинсекцию оборудования после появления в СМИ информации о том, что «клопы атакуют пассажиров». Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

В заявлении указано, что жалоба на укусы клопов после использования массажных кресел поступила 15 июля, и уже на следующий день собственник отчитался об их обработке. Управление Роспотребнадзора по Московской области заверило, что следит за ситуацией.

СМИ сообщали о двух инцидентах с предполагаемыми укусами клопов, на которые пожаловались пассажиры в зоне ожидания аэропорта. В пресс-службе Домодедово заявили, что за состоянием оборудования должен следить арендатор, и пообещали провести с ним работу.