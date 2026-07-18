В аэропорту Домодедово отреагировали на сообщения о клопах в массажных креслах

В аэропорту «Домодедово» пообещали провести работу с владельцами установленных в терминале массажных кресел. СМИ ранее сообщили о жалобах посетителей зоны ожидания на укусы клопов, предположительно, появившихся в обивке мебели.

«Массажные кресла принадлежат арендатору аэропорта, который по условиям договора должен следить за техническим состоянием оборудования», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что незамедлительно свяжутся с арендатором по данному вопросу.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что на клопов в креслах пожаловался блогер и его мать. По словам пассажиров, они отдыхали в креслах, расположенных в зоне фуд-корта и гостиницы, а после заметили на теле характерные укусы. Позднее канал привел рассказ еще одной пассажирки: по словам женщины, она обратилась в медпункт в аэропорту, и врач «составил документы, подтверждающие укусы насекомых».