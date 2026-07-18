Артем Жога отметил День металлурга в Нижнем Тагиле

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в День металлурга приехал в Нижний Тагил. Полпред посетил завод-музей и байк-фестиваль «Демидовские огни», где присоединился к мотоколонне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО

Господин Жога пожелал всем тагильчанам, чтобы «их великое прошлое всегда давало мощный импульс для новых свершений в настоящем и будущем».

«Поздравил Нижний Тагил с Днем металлурга. Более 300 лет назад здесь появилась отечественная металлургия — чугуноплавильный и железоделательный завод, который основал Акинфий Демидов»,— написал полпред своем telegram-канале.

Байк-фестиваль «Демидовские огни» прошел в этнопарке «Ермаково городище» и в самом городе 17 и 18 июля. Организацию на себя взял мотоклуб «Черные ножи» при поддержке администрации города. Хедлайнером главной сцены у КДК «Современник» стал Вадим Самойлов из «Агаты Кристи».

В 2025 году в День металлурга в Нижнем Тагиле запускали праздничный фейерверк, «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) устраивал концерт с участием Uma2rman, Клавы Коки и Niletto. В этом году от традиционного формата решили отказаться, вместо этого прошла серия корпоративных торжеств: вручение наград, открытие Доски Почета на площади у НТМК и Аллеи Славы в лагере «Баранчинские огоньки».

Андрей Сергачев